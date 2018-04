Cloud Migration ist eines der IT-Themen, die Unternehmen in den nächsten Jahren erheblich beschäftigen werden. Das liest die Freudenberg IT GmbH & Co. KG (FIT) aus der IDG-Studie "Cloud Migration 2018" heraus, die unter anderem von FIT unterstützt wurde. In der Untersuchung wurden 332 IT-Entscheider aus dem C-Level- und IT-Bereich in Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über einen Zeitraum von einem Jahr befragt.

Für 56 Prozent der Befragten hat schon heute die Cloud-Migration eine hohe oder sehr hohe Relevanz. In den nächsten zwei bis drei Jahren soll dieser Wert laut den Marktforschern sogar auf 74 Prozent steigen. Allerdings herrscht in den Vorstandsetagen nicht unbedingt Einigkeit und ein Viertel der befragten Unternehmen verzichtet komplett auf Cloud-Dienste.

Während über 80 Prozent der CIOs die Cloud-Migration schon heute priorisieren, sind nur rund die Hälfte der Vorstandskollegen der gleichen Meinung. Wo es bereits CIOs gibt, sehen diese ihr Unternehmen zu 95 Prozent in den nächsten zwei oder drei Jahren in der Cloud oder auf dem Weg dorthin. Als wichtigste Argumente für das Cloud Computing nennen diese Stabilität und Sicherheit der IT, so FIT weiter.

Die aktuelle Situation

Während ein Viertel der Unternehmen ganz auf die Cloud verzichtet, geben 17 Prozent an, keinen Überblick darüber haben, wie viele Cloud-Services es im Unternehmen gibt. Knapp zehn Prozent nutzen derzeit mehr als sechs verschiedene Cloud-Angebote, die anderen setzen mehrheitlich auf ein bis zwei Cloud-Services.

Weiterhin gab ein Drittel der Unternehmen an, bereits ein Cloud-Migration-Projekt durchgeführt zu haben, mehr als 40 Prozent planen dies in den nächsten drei Jahren zu tun, teilt der IT-Service Provider mit Fokus auf SAP-Lösungen mit.

Konstantin Agouros, matrix technology

"Wir haben schon einige Mittelständler mit Office 365 in die Cloud gebracht. Manche Großunternehmen sind dagegen Cloud-wütig ohne Sinn und Verstand. Sie stürzen sich in teure Transformationsprojekte und erreichen nichts. Unternehmen, die in die Cloud wollen, brauchen Beratung von einer unabhängigen, auch technisch kompetenten Instanz, die sich, wenn nötig, zu sagen traut: Ich kann dieses Ding nicht auf Microservices umstellen." Mark Borgmann, Oracle

"Wenn man mit Kunden über Cloud-Strategien spricht, muss man immer den spezifischen Anwendungsfall betrachten. Danach entscheidet sich, ob eine Applikation in der Cloud, on-Premise oder hybrid betrieben wird. Ausschlaggebend dabei ist, dass es sich um eine integrierte Plattform handelt, denn Verfügbarkeit, Performance und Sicherheit sind wichtiger denn je. Dies gilt im Besonderen für Applikationen, die als Schnittstelle zu Kunden fungieren." Jürgen Hamm, NetApp

"Der perfekte Cloud-Einstieg ist relativ einfach, das Ausstiegsszenario meist schwierig. Die Schlussfolgerung, nach einer Transformation in die Cloud werde der IT-Betrieb günstiger, erweist sich unter Umständen als falsch – und wirft dann ein schlechtes Licht auf die Cloud. Mit vielen Kunden muss man daher erst eine realistische Cloud-Readyness für ihre Standardanwendungen aufbauen." Wolfgang Kröner, all4cloud

"In manchen Unternehmen laufen 500 Zusatzprogramme, die kaum jemand benutzt. Die Cloud bietet die Chance, das in eine Standardisierung zurückzuführen, zu entrümpeln und unnötige Individualisierung gar nicht erst zuzulassen. Eine solche Standardisierung schafft Mehrwert." Heiko Mauersberg, SAP

"Wir sehen einen Mix von On-Premise- und Cloud-Lösungen in Unternehmen. Die Cloud kann für Kunden zum einen Kostenvorteile bringen. Die Lösung lässt sich schnell bereitstellen und leicht skalieren und gibt der IT die Möglichkeit, sich auf Innovationen zu konzentrieren, die auf einer Cloud-Plattform zu verwirklichen sind. Unternehmen sehen aber nach wie vor gute Gründe, bestimmte Funktionen und Daten on Premise zu halten." Oliver Villwock, cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung

"Für eine gelungene IT-Transformation braucht es auch im Cloud-Kontext einen kundenspezifischen Anforderungskatalog. Zwischen Kunde und Dienstleister muss ein neutraler Anwendungs- und Prozessberater stehen, der die Kongruenz der Zielarchitektur gewährleistet. Das Herz des Unternehmens schlägt in den Prozessen. Dort muss Digitalisierung stattfinden. Technik und Anwendungen sind Enabler." Carl Winter, SNP

"Manchmal gibt der Vorstand eines Anwenders vor: In fünf Jahren sind wir zu 80 Prozent in der Cloud. Er hat gehört, dass das ganz einfach geht und danach alles schneller, billiger und besser ist. So einfach ist das aber nicht. Hier muss – vor allem rund um SAP S/4HANA – genau sondiert werden, über welche Formen der Cloud wir sprechen und wie eine sinnvolle Roadmap aussieht."

"Mit der wachsenden Bedeutung der Cloud muss auch eine Professionalisierung im Cloud Management einsetzen, um jeden Cloud-Service als Teil eines funktionierenden Ganzen einsetzen zu können" sagt Ralf Sürken, CEO Europe bei Freudenberg IT. "Multi Cloud Orchestration ist deshalb ein Thema, mit dem wir uns bei FIT intensiv beschäftigen, bis hin zu einem Cockpit, über das CIOs und IT-Leiter ihre gesamte Cloud-Landschaft immer im Blick haben und steuern können."

FIT stellt auf seiner Systemhaus-Website die IDG-Studie "Cloud Migration 2018" kostenlos gegen Angabe von Namen, Unternehmen und Kontaktmöglichkeit unter diesem Link zur Verfügung. (KEW)