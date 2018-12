Das Systemhaus Freudenberg IT gehört beim Thema SAP HANA zu den Top-IT-Dienstleistern in Deutschland, das haben Marktforscher von ISG herausgefunden. In ihrer aktuellen "SAP HANA Services 2019, Germany"-Studie positionieren die Analysten das Systemhaus gleich in vier Kategorien im Leader-Quadranten: bei "BW on HANA", "Suite on HANA & S4/HANA - Multi Services Providers", in der Kategorie "SAP HANA Technology" und "SAP Cloud Platform (SCP)" - jeweils im Midmarket-Segment. Leader zeichnen sich laut ISG durch attraktive Produkt- und Service-Angebote sowie eine sehr starke Markt- und Wettbewerbsposition aus. Sie gelten als strategische Taktgeber und garantieren ihren Kunden Innovationskraft und Stabilität.

Manfred Großmann, Director S/4HANA & Cloud Solutions CoE, bei Freudenberg IT, freut sich über die Auszeichnung: "Sie belegt, dass wir täglich exzellente Arbeit für unsere Kunden leisten". Sein Chef, der Freudenberg IT-CEO Ralf Sürken, stimmt ihm da 100-prozentig zu: "Die ISG-Analyse unterstreicht den Wertbeitrag, den wir mit unseren HANA-Services für die Modernisierung und Flexibilisierung der IT-Landschaften bei unseren Kunden leisten. Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass CIOs und IT-Abteilungen den Kopf frei haben für die strategische Weiterentwicklung ihrer IT. Dafür versorgen wir sie mit Impulsen und Ideen - und setzen um, was nach genauer Analyse den größten Nutzen verspricht."