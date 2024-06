Neue Technologien wie erweiterte KI-Lösungen erfordern auch aktuelle Hardware, die den gesteigerten Anforderungen gewachsen ist. Viele Unternehmen stehen daher nun vor der Entscheidung, die Ausstattung ihrer IT-Arbeitsplätze zu erneuern. Windows-11-fähige PCs und -Notebooks, die auch für KI-Anwendungen fit sind, stehen beispielsweise auf der Wunschliste vieler Kunden.

Um die Investitionssumme in Grenzen zu halten, können Altgeräte in Zahlung genommen werden. Nach der Rechnung des Distributors Also erzielt ein vier Jahre altes Business-Notebook in gutem Zustand immer noch einen Rückkaufwert von rund 250 bis 290 Euro. Zudem lassen sich Investitionen durch Mietmodelle auf einen längeren Zeitraum verteilen.

Attraktive Rückkaufprämien

Damit Partner dies einfach ihren Kunden anbieten können, bietet Also nun mit dem Hardware-Refresh-Programm eine Rundum-Unterstützung für die anstehenden Erneuerungszyklen an. In dem Programm erhalten Partner individuelle Angebote für den Austausch veralteter IT-Hardware sowie Projektangebote für Neuware, auf Wunsch mit flexiblen Mietmodellen.

Die Inzahlungnahme der Altgeräte soll attraktive Rückkaufprämien auch zur Weitergabe an die Endkunden ermöglichen. Diese sollen so in die Lage versetzt werden, mit einem geringen Invest ihre digitalen Arbeitsplätze topaktuell und zukunftssicher gestalten.

Mike Rakowski, Chief Customer Officer bei Also Deutschland, spricht von einem lukrativen kommerziellen Angebot und einer Win-Win-Konstellation: "Unsere Partner können ihren Kunden Top-Projektpreise bieten und erzielen gleichzeitig attraktive Margen", erklärt der COO.

1

Einer der wichtigsten Grundsätze einer gelungenen Party: Die Gäste dürfen nicht auf dem Trockenen sitzen! 2

Tom Brunner (Also) freut sich, dass Katja Schraml durch ihren Wechsel von Buffalo zu Neomounts dem Channel und Also treu bleibt. 3

Pünktlich zur abendlichen Party hört der Regen auf und die Gäste können sich auch im Außenbereich vernetzen. 4

Auch wenn sie unterschiedliche Münchner Fußballfarben vertreten (blau gegen rot), verstehen sich Thomas Jank (ChannelPartner) Claudia Rayling (frei Journalistin) jenseits des Fußballfelds gut. 5

In der Halle wird derweil mit der Gitarre aufgespielt. 6

Danach sorgt ein begnadeter Beatboxer für Stimmung. 7

Ingo Schneider (Neomounts), Sabine Machnik (Also) sowie Rainer Bültjer und Elke Groen (beide Tora), gönnen sich ein wohlverdientes Getränk nach einem vollen Messetag. 8

Mit Daniel Aßmann und Sascha Morbitzer (beide Bluechip) war auch Meuselwitz vertreten. 9

Alexander Bruchhage (Also, links) und Stefan Blome (Also, rechts) haben ihren Gast Sven Wunderle (Teamtrade IT) in die Mitte genommen. 10

Die Stromspezialisten Sebastian Thodam (Eaton) und Felix Bechmann (CyberPower) bringen jede Menge Party-Energie mit. 11

Ein traditionell gut eingespieltes Team: Also und HP mit Jens Maigler (Also), Adrian Müller (HP), Tom Brunner (Also), Wolfgang Krainz (Also), Hartmut Husemann (HP), Mike Rakowski (Also) und Michael Henkies vom HP-Promotor Jet. 12

Frank Kwasnitza mit Paul Hoecherl (beide Lenovo). 13

Bei den beiden Channel-Urgesteinen Torsten Seifert (MediaMarkt Saturn) und Maria Kornhoff (ChannelPartner) geht der Gesprächsstoff nie aus. 14

Markus Müller (Also), Markus Blesius (SoftExpress), Rainer Rasche (IOK) und Astrid Christ (SoftExpress) freuen sich über das große CTV-Comeback. 15

CPN mit guten Freunden: Dominik Kopp (Desk7), David Heßler, Rui Sergio Pinto Barreto, Nikolai Wisotzky (alle CPN), Georg Binek (Cross Media) und Torsten Nowak (CPN). 16

Christian Färber (Synitech) mit Fulvio Innocente (CyberPower). 17

Mike Rakwoski nimmt seine Aufgabe als Also-CCO (Chief Customer Officer) sehr ernst und betreut die Kunden Britta Kühnapfel und Christoph Künhnapfel (beide Team-IT Systemhaus) vorbildlich. 18

Peter Brinkmeyer, Lusienne Enseleit und Uwe Simons (alle Neomounts) mit Thomas Durst von Ditcons. 20

Auch für Sound und Tanz ist bei der CTV-Party gesorgt. 19

Macel Klappert (Grothe IT-Service), Andreas Bortoli und Volker Lehnert (beide C-entron) mit Heiko Schrörs und Maik Schulz (beide Grothe IT-Service).

