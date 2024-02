Netzwerkspezialist AVM wird auf dem MWC in Barcelona einen Ausblick über die neuen Fritz-Produkte für eine schnelle heimische Vernetzung über 5G, Glasfaser, DSL und Cable geben. Zudem zeigt das Unternehmen Smart-Home-Lösungen, die nicht nur DECT, sondern auch Zigbee- und Matter-Geräte steuern können.

Triband-Fritzbox für Fiber und DSL mit Wi-Fi 7 und Zigbee

Die Fritzbox 5690 Pro unterstützt sowohl Glasfaser- als auch DSL-Anschlüsse. Außerdem bietet das neue Mitglied der Firzttbox-Familie ein leistungsstarkes Triband Mesh inklusive 6 GHz, dem neuen dritten Frequenzband im WLAN. Sie unterstützt den aktuellen WLAN-Standard Wi-Fi 6 sowie bereits die nächste WLAN-Generation Wi-Fi 7 mit Verbesserungen bei Latenz, Geschwindigkeit und Durchsatz. Auch die kabelgebundene Vernetzung mit 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss oder Smart-Home-Möglichkeiten über DECT ULE, Zigbee, Matter sollen die Fritzbox5690 Pro zum Alleskönner im digitalen Zuhause machen. Der Marktstart ist dann für Sommer 2024 geplant.

Erster verfügbarer All-in-One-Router für den Kabelanschluss mit Wi-Fi 7 und Zigbee

Zum MWC startet AVM in Deutschland mit der Fritzbox 6670 Cable und bringt die neue WLAN-Generation Wi-Fi 7 an den Kabelanschluss. Das neue Cable-Modell für DOCSIS-3.1-Anschlüsse vereint schnelles Internet mit Wi-Fi 7 und sorgt so für Gigabitgeschwindigkeiten im gesamten Heimnetz, ideal für Streaming, Gaming, Smart Home oder Arbeiten im Homeoffice. Dar Kabel-Router soll bereits zum MWC erhältlich sein.

Zehn Gigabit/s am Glasfaseranschluss

Mit zehn Gigabit/s will AVM mit der Fritzbox 5690 XGS neue Standards für ultraschnelles Internet über Glasfaseranschlüsse setzen. Mit leistungsfähigem Wi-Fi 7 und Wi-Fi 6, einem 10-Gigabit-LAN/WAN-Port und der vollen von Fritzbox bekannten Ausstattung für Telefonie, Smart Home und Vernetzung ist sie das Glasfaser-Gateway für alle digitalen Anwendungen zu Hause. Der Marktstart steht allerdings noch nicht fest.

5G-Geschwindigkeit für zu Hause

Zu DSL, Glasfaser oder Kabel kann der Zugang über das Mobilnetz durchaus eine Alternative sein. Die Fritzbox 6860 5G ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung über 5G. Das Fixed-Wireless-Access-Produkt unterstützt 5G (NSA, SA) sowie LTE und erreicht Datenraten von bis zu 1,3 Gigabit/s. Ausgestattet mit WLAN Mesh nach Wi-Fi-6-Standard kann sie die Daten auch drahtlos im Haus verteilen. Sie verfügt über eine DECT-Basis für Telefonie und für Smart-Home-Anwendungen und unterstützt Voice over LTE bzw. Voice over New Radio. Dank des kleinen Gehäuses sowie der Strom- und Datenanbindung über Power over Ethernet lässt sich die Fritzbox 6860 5G überall in der Wohnung, an Wand oder Fenster und sogar draußen flexibel platzieren. Auch hier müssen Kunden und Partner noch auf die Bekanntgabe des Marktstarts warten.

Gigabittempo mit Wi-Fi 7 am DSL-Anschluss

Dort, wo das Glasfasernetz bis in den Keller von Mehrfamilienhaus oder Wohnanlage reicht, gilt es die hohen Geschwindigkeiten ins Heimnetz zu bringen. Dafür hat AVM die neue Fritzbox 7682 entwickelt. Das neue DSL-Modell für Provider unterstützt G.fast für Verbindungen mit bis zu 1 GBit/s und Supervectoring 35b für bis zu 300 MBit/s. So gelangt das hohe Glasfasertempo über die vorhandenen Kupferleitungen bis in die Wohnung. Mit starkem WLAN nach Wi-Fi 7 und Wi-Fi 6, Telefonanlage, Smart-Home-Funktionen sowie den bekannten vielseitigen Vernetzungsmöglichkeiten sieht AVM in der Fritzbox 7682 die ideale Verbindung zwischen Glasfaser und Kupferleitung. Der marktstart steht auch bei diesem Gerät noch nicht fest.

Flexibilität im WLAN Mesh mit FRITZ! Repeater als Mesh Master

Eine Fritzbox am Internetanschluss und Fritz-Repeater bilden ein Mesh-System, mit dem Anwender die WLAN-Reichweite flexibel nach Bedarf vergrößern können. Auf dem MWC stellt AVM eine Erweiterung der Fritz-Mesh-Repeater vor, die in vorhandenen Netzwerken, unabhängig vom Router, ein flexibel skalierbares Mesh-System bildet. Der Hersteller zeigt am Messestand eine solche Mesh-Erweiterung mit drei Fritz-Repeater 3000 AX, wovon ein Repeater die Mesh-Master-Funktion übernimmt.

Smart Home mit DECT ULE, Zigbee und Matter-Standard

Alle neuen Fritz-Produkte bieten ein umfassende Smart-Home-Funktionalität über den bewährten Standard DECT ULE. Viele Anwendungen im Bereich Strom, Wärme und Licht lassen sich per Fritz- Smart-Home-App intelligent und energieeffizient steuern. Die Fritzbox 5690 Pro und 6670 Cable unterstützen zusätzlich Zigbee und sind für den Standard Matter vorbereitet. Anwender haben somit viele smarte Einsatzmöglichkeiten, ohne dass sie eine zusätzliche Smart-Home-Zentrale benötigen.

Leichter über Glasfaser surfen mit Fritz-OS 7.80

Das neue Fritz-OS 7.80 für die vier Modelle Fritzbox 5590 Fiber, 5530 Fiber, 7590 AX, 7530 AX bringt mehr Transparenz für stabile und schnelle Glasfaserverbindungen und vereinfacht den Zugang zu Glasfaser-Internet. Fritz-OS 7.80 ist auf dem AVM-Stand 7E35 live im Einsatz.

