1. An der Fritzbox anmelden

Melden Sie sich zunächst an der Konfigurationsmaske Ihrer Fritzbox an, klicken Sie in der linken Spalte auf den Eintrag "Telefonie" und wählen Sie "Anrufbeantworter", um den Einrichtungsassistenten zu starten. Im daraufhin geöffneten Dialog klicken Sie auf den Befehl "Anrufbeantworter einrichten".

2. Anrufbeantworter einrichten

Im ersten Schritt des Assistenten "Anrufbeantworter einrichten" legen Sie das grundlegende Verhalten fest: Betriebsart, Ansageverzögerung und Aufnahmelänge. Bei "Betriebsart" ist die Option "Mitteilungen aufnehmen" vorgegeben. Alternativ hierzu wählen Sie "nur Ansage". In der Folge hat der Anrufer allerdings keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.

3. Ansageverzögerung

Mithilfe der Option "Ansageverzögerung" legen Sie fest, nach welcher Zeit der eingeschaltete Anrufbeantworter bei eingehenden Gesprächen anspringen soll. In der Grundeinstellung sind "20 Sekunden" vorgegeben. Sie können sich nach einem Klick auf das Pfeilsymbol, mit dem Sie das Ausklappmenü öffnen, aber für eine andere Zeitdauer entscheiden. Sollten Sie etwa im Urlaub sein, ist die Option "sofort annehmen" ideal.

4. Dauer der Aufnahme

Die nächste Einstellung, die Sie in diesem Dialog an Ihre Wünsche anpassen können, dreht sich um die Dauer der Aufnahme.

Standardmäßig schlägt die Fritzbox "60 Sekunden" vor. Sie können diese Zeitspanne jedoch erhöhen, indem Sie auf das Pfeilsymbol neben "Aufnahmelänge" klicken und sich für einen der vorgegebenen Werte entscheiden, etwa für "120 Sekunden".

5. Anrufbeantworter mit Namen speichern

Zum Abschluss verpassen Sie dem soeben eingerichteten Anrufbeantworter eine eindeutige Bezeichnung. Dazu doppelklicken Sie in das Eingabefeld, in dem der Standardname "Anrufbeantworter" steht. Tippen Sie einen neuen Namen ein, wie beispielsweise AB-Wochentags und bestätigen Sie die Einstellungen mit "Weiter".

6. Rufnummern zuordnen

Nun steht die Auswahl der Rufnummern an, die der Anrufbeantworter überwachen soll. Die Fritzbox schlägt Ihnen vor, dass alle schon eingerichteten Telefonnummern berücksichtigt werden. In der Praxis macht dies aber nur dann Sinn, wenn alle Personen im Haushalt die gleichen Rufnummern nutzen.

Haben Sie hingegen mehrere Telefonnummern eingerichtet, damit zum Beispiel Ihre Kinder über eigene Rufnummern telefonieren können, sollten Sie jeder Person einen eigenen Anrufbeantworter spendieren. Aktivieren Sie die Option "nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:", wählen Sie in der angezeigten Liste die gewünschte(n) Rufnummer( n) aus und bestätigen Sie mit einem Klick auf "Weiter".

7. Letzte Überprüfung

Im letzten Abschnitt des Einrichtungsassistenten werden Ihnen erneut sämtliche Einstellungen angezeigt, die Sie in den letzten fünf Schritten an Ihre Wünsche angepasst haben. Überprüfen Sie die Eingaben bitte noch einmal sorgfältig. Stimmt alles, schließen Sie die Einrichtung mit einem Klick auf "Übernehmen" ab. Der Anrufbeantworter ist sofort einsatzbereit.

8. Anrufbeantworter ein- und ausschalten

Im Folgenden werden Sie automatisch zum Bereich "Telefonie -› Anrufbeantworter" geleitet (siehe dazu Schritt 1). Hier können Sie den Anrufbeantworter ein- und ausschalten sowie weitere Anrufbeantworter hinzufügen.

9. Anrufbeantworter testen

Um den Anrufbeantworter abzuhören, nehmen Sie ein Telefon, das per Kabel oder über DECT an der Fritzbox angeschlossen ist. Nun drücken Sie die Tasten "**600" sowie Anrufen und folgen den Sprachanweisungen.

Praktisch: Damit Sie nicht immer die Fritzbox-Konfigurationsmaske aufrufen müssen, um herauszufinden, ob neue Nachrichten auf dem AB auf Sie warten, macht Sie die Fritzbox durch ein blinkendes Info-Lämpchen darauf aufmerksam.

Anrufbeantworter aus der Ferne abfragen Zur Fernabfrage müssen Sie lediglich Ihren Telefonanschluss anrufen, nach dem Beginn der Ansage die Sterntaste am Telefon drücken, danach Ihre PIN eingeben und den Sprachanweisungen folgen. Damit das aber funktioniert, müssen Sie den AB in der Konfigurationsmaske entsprechend konfigurieren. Wechseln Sie zu „Telefonie –› Anrufbeantworter“, wählen Sie den gewünschten Anrufbeantworter aus und klicken Sie auf „Einstellungen –› Weitere Einstellungen“. Schalten Sie nachfolgend die Option „Fernabfrage aktiv“ ein und legen Sie eine vierstellige PIN fest. Nach einem Klick auf „OK“ bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

(PC-Welt)