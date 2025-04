Der Fritzbox-Hersteller AVM testet immer wieder Verbesserungen für seine hauseigenen Router, von denen Nutzer profitieren. Aktuell gibt es eine spannende Entwicklung, die einige mit der Labor-Version 8.10 von FritzOS bereits austesten können. Hier experimentiert AVM mit einer neuen Funktion, die vor Internet-Ausfällen schützen soll.

Seit dem 4. April ist die Version bereits erhältlich und bietet einen Ausblick auf das kommende Update auf FritzOS 8.20/8.1 (je nach Fritzbox). Mit dem Claim “Always online” bewirbt AVM hier den neuen Internet-Ausfallschutz und gibt an, dass Router beim Ausfall der Hauptinternetverbindung auf eine Fallback-Verbindung ausweichen können. Diese wird voraussichtlich über Mobilfunk funktionieren.

So funktioniert der Ausfallschutz der Fritzbox

Die Fritzbox kann also, sobald das Update installiert wurde, automatisch erkennen, wenn keine Internetverbindung mehr über die WAN- oder LAN-Verbindung möglich ist, und wechselt dann auf die Alternative. Damit kann übergangsweise weiterhin gesurft werden, bis die Hauptverbindung wiederhergestellt wurde.

Laut AVM können Sie hierfür entweder eine Fritzbox 6820 LTE oder einen USB-Mobilfunk-Stick nutzen. Wie genau diese Umleitung funktioniert, verrät AVM aber noch nicht. Also ob eine der beiden Optionen an den USB-Anschluss des Routers oder an das Gerät, das mit dem Internet verbunden bleiben soll, angeschlossen werden muss.

Die neue Funktion finden wir spannend, denn in Zeiten von sehr wechselhaften Erfahrungen mit Internetprovidern und Nutzern, die immer wieder von Internet-Ausfällen geplagt werden, ist so ein Ausfallschutz wirklich Gold wert. Wenn Sie sich gerade in einer wichtigen Online-Konferenz oder in einem Online-Multiplayer-Spiel befinden, kann das eine große Hilfe sein. Die neue Funktion ist, wie eingangs erwähnt, erst einmal nur für Fritzbox-Nutzer erhältlich, die das letzte Labor-Update 8.10 installiert haben. In der finalen FritzOS-Version, die vermutlich in den kommenden Wochen veröffentlicht wird, kommt der Ausfallschutz dann für alle, die eine passende Fritzbox zu Hause stehen haben. (PC-Welt)