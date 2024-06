Das neue Update der MyFritz!App für Android und iOS hat nun einen Einrichtungsassistenten an Bord. Das neue Tool führt die Nutzer schrittweise durch den gesamten Installationsprozess direkt über ihr Smartphone oder Tablet.

Dabei soll die Ersteinrichtung der Fritzbox über eine neue benutzerfreundliche Oberfläche auf dem mobilen Endgerät noch schneller und intuitiver werden. Der Assistent führt die Nutzer durch jeden Schritt des Einrichtungsprozesses und stellt sicher, dass alle Einstellungen korrekt vorgenommen werden.

AVM will so die Einrichtung nicht nur einfacher, sondern auch zuverlässiger machen. Die Vorgehensweise soll für die Nutzer einfach nachzuvollziehen sein: MyFritz!App laden, QR-Code scannen und für den Rest unterstützt der Ersteinrichtungsassistent.

Weitere kompatible Fritzboxen folgen

Das Tool ist derzeit für alle Fritzbox-Modelle am DSL- und Glasfaseranschluss ab Fritz!OS 7.80 verfügbar. Weitere Fritzboxen werden dann laut AVM im Laufe des Jahres folgen. Neben der einfachen Einrichtung bietet die MyFritz!App weiterhin Funktionen wie dem Zugriff auf Komfortfunktionen der Fritzbox, Benachrichtigungen über entgangene Anrufe oder Ereignisse im Heimnetz oder Rufnummernsperren.

Neben der MyFritz!App hält AVM noch drei weitere Apps für die Anwender bereit: Mit der Fritz!App Fon kann man über Smartphone oder Tablet im Festnetz telefonieren. Dabei werden auch HD-Telefonie und Bluetooth-Headsets unterstützt. Die Fritz!App WLAN verbindet Android-Geräte schnell und einfach mit Fritzboxen und anderen WLAN-Routern. Außerdem ermöglicht die App einen detaillierten Überblick über die Funknetze in der Umgebung. Für Anwender, die Smart-Home-Geräte von AVM in Gebrauch haben, bietet sich die Fritz!App Smart Home an. Sie ist zuhause und unterwegs die komfortable Fernbedienung für die Smart-Home-Umgebung.

