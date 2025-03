Die AVM Computersysteme Vertriebs GmbH aus Berlin stellt mit dem FritzSmart Energy 250 ein neuartiges Gerät zur Energieoptimierung vor. Dieses wird magnetisch am digitalen Stromzähler angebracht und über zwei AA-Batterien oder den integrierten USB-C-Anschluss mit Strom versorgt. Über DECT mit der FritzBox verbunden, liest es per Infrarot die Energiedaten aus und übermittelt sie ins Fritz Smart Home, wo sie ausgewertet werden können. Dort seien alle wesentlichen Daten und Einsparpotenziale auf einen Blick erkennbar, verspricht AVM.

Ideal für Photovoltaik und Ladestationen

Der aktuelle Stromverbrauch wird in der App, über MyFritzNet sowie im FritzOS fortlaufend angezeigt. Zusätzlich werden die Daten via MyFritzNet auf deren Servern langfristig gespeichert und lassen sich dort nach verschiedenen Zeitintervallen auswerten. Insbesondere für Nutzer von Photovoltaikanlagen oder E-Ladestationen mit wechselhaftem Stromverbrauch, könne FritzSmart Energy 250 hilfreiche Informationen zur besseren Steuerung des Eigenverbrauchs liefern.

Frei einstellbare Routinen ermöglichen beispielsweise ein Szenario, bei dem über die passende Fritz-Steckdose die Waschmaschine automatisch aktiviert wird, wenn die PV-Anlage mehr Leistung erzeugt, als im Haushalt aktuell benötigt wird. Weil der Einbau digitaler Stromzähler in Deutschland Pflicht wird und bis 2032 flächendeckend umgesetzt sein soll, bietet der FritzSmart Energy 250 eine zukunftssichere Lösung, da er mit den meisten in Deutschland montierten digitalen Stromzählern kompatibel sei, so AVM.

Preis und Verfügbarkeit

Der FritzSmart Energy 250 ist ab sofort zur unverbindlichen Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 89 Euro erhältlich. Weitere Informationen zum FritzSmart Energy sowie eine Checkliste zur Inbetriebnahme und der Kompatibilität sind unter diesem Link erhältlich.