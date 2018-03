Lancom hat alle Termine für seine traditionelle Frühjahrs-Roadshow bekannt gegeben. Anmeldungen sind ab sofort online möglich. Die Veranstaltung richtet sich an bestehende Lancom-Partner, aber auch ITK-Fachhändler, Systemhaus-Mitarbeiter und interessierte Lancom-Kunden. Partner können sich auch zusammen mit Kunden für die Veranstaltung anmelden.

Die nächsten Stationen der Roadshow sind Leipzig/Schkeuditz (13. März) und Dortmund/Kamen (15. März). Weitere Termine sind für Freiburg, Frankfurt am Main, München, Nürnberg, Stuttgart, Kaiserslautern, Berlin und Hannover anberaumt. Am 3. Mai trifft Lancom in Lenzburg Schweizer Partner und Kunden.

Für Österreich sind Termine in Salzburg und Wien am 12. und 14. Juni angesetzt. Damit hat der soeben zum Country Manager Österreich ernannte Markus Todt noch etwas Einarbeitungszeit in die Feinheiten des Lancom-Vertriebs, bevor er sich dann in größerem Rahmen den Partnern vorstellen wird.

Neues Lancom-Partnerprogramm LANcommunity

Zentrales Thema der Roadshow aus Sicht der Partner ist das zum 1. Januar 2018 neu formulierte Partnerprogramm von Lancom Systems . Zu diesem Termin hat das "LANcommunity" genannte, neue Fachhandelsprogramm das 15 Jahre lang geltende "LANvantage" ersetzt. Auch die Bezeichnung der Partnerstufen hat sich zu dem Termin geändert: Sie lauten nun klassisch Bronze, Silber, Gold und Platin.

Ganz neu sind mit LANcommunity ein "Deal Registration"-Tool mit Projektschutz sowie ein Treueprogramm mit Bonuspunkten hinzugekommen. Das können LANcommunity-Partner beim Besuch der Veranstaltung gleich mit Leben erfüllen Der Besuch der LANupdate-Roadshow bringt ihnen 1000 Bonuspunkte ein.

Technische Highlights der Lancom-Roadshow

Eines der technischen Highlights wird die neue Router-Familie Lancom 1990 mit den Modellen 1900EF, 1906VA-4G und 1906VA sein. Die Business-Router ermöglichen hochverfügbare VPN-Filialanbindung per VDSL, LTE, Glasfaser oder Kabel-Internet.

Außerdem gewährt Lancom auch einen ersten Einblick in LCOS 10.20. Das hauseigene Betriebssystem wurde um eine Reihe neuer Features ergänzt, die speziell für kleine und mittlere Systemhäuser interessant sind. Ein Status-Update zur Lancom Management Cloud sowie Beispiele aus der Praxis und Live-Demos runden das Programm ab.

