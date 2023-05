FTAPI hat im Münchner Audi Dome sein erstes Partner-Event veranstaltet. Dazu reisten die rund 30 Teilnehmer nach einem kurzen Empfang im Münchner Office mit dem Mannschaftsbus des FC Bayern Basketball an. Nach diesem Erlebnis informierten unter anderem Ari Albertini, CEO von FTAP, und Chief Product Officer Kornelius Brunner über aktuelle Entwicklungen rund um FTAPI.

Anschließend verlieh das Unternehmen erstmals die FTAPI Partner Awards. Preisträger sind die ICS IT-Systems aus dem Landkreis Ravensburg, ITCollection Service aus der Nähe von Bruchsal, smahrt consulting aus Regendorf im Kanton Zürich, die komuna GmbH aus Altdorf in Niederbayern und die Unternehmensberatung ASZ Thomas Allmer aus Wien.

"Die FTAPI Partner Awards sind für uns eine weitere und neue Möglichkeit, die hervorragende Zusammenarbeit mit den Partnern zu würdigen", sagt Florian Tenius, Head of Partnermanagement bei FTAPI. "Die Expertise und das Branchen-Know-how, welches unsere Partner mitbringen, ist für uns unfassbar wertvoll. Da war es an der Zeit, 'Danke' zu sagen", so Tenius. Teil dieses "Danke-Sagens" war die anschließende Besichtigung des Münchner Audi Dome - und dann natürlich der Besuch des Spiels des FC Bayern gegen die Skyliners Frankfurt in der Basketball-Bundesliga.



Das erste FTAPI Partner Event bot den Partner Zeit und Raum - auch für die Vernetzung untereinander. Daniel Egerding (PMD Solutions) und Marco Piscopia (KeySolutions IT) nutzten die.

Wichtig für jeden FTAPI-Partner: Immer die FTAPI-Tasse deutlich sichtbar mit sich zu führen!

Das Event bot auch Gelegnheit, sich mit den Technologie- und Distributionspartnern auszutauschen. Im Bild: Christian Bedel (MRM Distribution), Florian Tenius (FTAPI) und Thomas Peter (Reiner SCT).

Der Transfer vom FTAPI-Office zum Audi Dome war schin ein Erlebnis.

Martin Scheifl (links) nahm für die ICS IT-Systems GmbH die Glückwünsche zur Auszeichnung als "Rising Star" entgegen.

Der Bronze Award ging an die ITCollection GmbH und Ramon Schiff (links) darf sie mit nach Baden zurück nehmen.

Die smahrt consulting AG aus der Schweiz wurde 2023 mit Silber ausgezeichnet. Die Auszeichnung nahm Manuel Streuff (links) entgegen.

Für die meisten Neukunden erhielt die komuna GmbH den Goldstatus. Matthias Staudt (links) nahm den Award dafür von Partnermanager Florian Tenius entgegen

Die höchste Auszeichnung, der Platin Award, ging an die ASZ Thomas Allmer KG aus Österreich. Gemeinsam konnten Gebhard Zuber, Thomas Allmer und Florian Tenius (von links) den bisher größten Deal der FTAPI-Firmengeschichte abschließen.

Vor dem Spiel wurde unter fachkundiger Führung die Spielstätte inspiziert.

Auf die Begegnung des FC Bayern gegen die Skyliners Frankfurt in der Basketball-Bundesliga konnten die FTAPI-Partner aus der ViP-Loge bestens verfolgen.

Mehr zum Thema

FTAPI bei MRM Distribution

FTAPI kooperiert mit Nordanex und G Data

FTAPI erhält BSI C5-Testat