FTAPI, Anbieter einer "Secure Data Workflow" Plattform, arbeitet jetzt mit G Data CyberDefense zusammen. Damit ermöglicht das Münchener Software-Unternehmen neben Verschlüsselung von Dateien und Schutz vor ungewolltem Informationsabfluss auch den Schutz vor Schadcode.

Dazu wird der Virenscanner von G Data in die FTAPI-Plattform integriert. Über die Plattform übertragene Dateien werden so überprüft und das Einschleusen von Malware in die IT-Infrastruktur verhindert. Gehostet wird die Software auf eigener Infrastruktur von FTAPI in einem ISO-27001-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland.

"Wir erweitern durch die Zusammenarbeit die IT-Sicherheit um einen weiteren Baustein, um Daten rundum vor fremden Zugriffen zu schützen und gleichzeitig Angriffe auf Systeme und Infrastrukturen zu erschweren", kommentiert Kornelius Brunner, Chief Product Officer bei FTAPI, die Zusammenarbeit.

Beim Cloud-Betrieb des AV-Scanners von G Data spielt es keine Rolle, ob nur eine Datei oder eine Fülle von Dateien überprüft werden. Der Dienst kann flexibel skalieren und damit auch große Dateien oder Archive auf Schadsoftware prüfen. Zudem ist er geräteunabhängig einsetzbar. Der Virenscanner von G Data ist ab sofort in die FTAPI-Produkte SecuMails, SecuRooms, SecuForms und SecuFlows integrierbar und greift dann sowohl beim Senden und Empfangen als auch beim strukturierten Dateneingang, dem Teilen vertraulicher Informationen und der Automatisierung von Daten-Workflows.

Partnerschaft zwischen FTAPI und Nordanex

Auch bei dem im vergangenen Jahr in Angriff genommenen Aufbau des Channels hat FTAPI durch eine Partnerschaft mit dem Systemhausverbund Nordanex einen großen Schritt nach vorne gemacht. Die über 300 Nordanex-Partner haben ab sofort Zugriff auf das gesamte Produktportfolio des Anbieters. Die vertriebliche Abwicklung übernimmt die MRM Distribution. Mit der arbeitet FTAP seit Ende 2022 zusammen.

"Unser Channel-Vertrieb ist noch relativ jung", sagt Florian Tenius, Head of Partnermanagement bei FTAPI. "Aus diesem Grund freut es uns umso mehr, einen erfahrenen Partner wie Nordanex für uns gewinnen zu können, der uns ab sofort unterstützt, unsere Reichweite auf dem deutschen Markt zu erhöhen und gleichzeitig als Teil des Verbunds innovative Lösungen zu entwickeln." Auf der Nordanex Partner Convention vom 22. bis 23. März in Köln sind MRM und FTAPI bereits auf einem gemeinsamen Stand vor Ort.