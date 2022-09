Der Münchner Softwareanbieter Ftapi, der vor kurzem erst sein Produktentwicklungsteam mit einem Chief Product Officer (CPO) gestärkt hat, will auf der it-sa in diesem seine neue Secure Data Workflow Platform vorstellen. Die Anwendung soll für einen sicheren sowie automatisierten Austausch von Daten sorgen.

Die Secure Data Workflow Platform kann alle Kernprodukte von Ftapi miteinander kombinieren. So dient etwa SecuMails zum Verschlüsseln des E-Mail-Verkehrs direkt im Postfach, während SecuForms für einen strukturierten und sicheren Dateneingang sorgt. Dazu kommt die Lösung SecuFlows, mit der sich wiederholende Prozesse automatisiert werden können.

Ebenfalls neu ist die Anwendung SecuRooms, die ein datenschutzkonformes und revisionssicheres Ablegen von Daten in "Browser-basierten Datenräumen" ermöglicht. Anschließend können die Daten auch über mehrere Unternehmen hinweg sicher geteilt werden.

Ftapi ist in diesem Jahr auf der it-sa auf Stand 406 in der Halle 7A zu finden. Ari Albertini, Chief Operations Officer bei Ftapi, wird dort am Dienstag, den 25. Oktober, um 16.45 Uhr zudem einen Vortrag zum Thema "Wer digitale Souveränität sagt, muss auch Datenschutz sagen". Darin will er erläutern, wie Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern und wie sie dabei die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit ihrer Daten garantieren können.