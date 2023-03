Die Saarbrücker Fuago GmbH übernimmt in der Kooperation den Aufbau und die Betreuung des Channel-Geschäfts und unterstützt Reseller beim Vertrieb von OpenTalk in der DACH-Region und darüber hinaus. Die Partnerschaft umfasst auch das Onboarding sowie die technische und vertriebliche Betreuung von Resellern. Fuago hat über 20 Jahre Erfahrung im IT- und Hosting-Bereich.

Einige Reseller sind bereits im Rahmen der Partnerschaft mit an Bord. So etwa die Hosting- und Saas-Experten von Systemschmiede, die ihren Fokus auf Behörden, Bildungseinrichtungen und Universitäten legen oder der Beratungs- und Service-Partner IKU Systems & Services.

Weitere Reseller gesucht

"Wir blicken bereits auf eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Team hinter OpenTalk zurück und sind davon überzeugt, dass OpenTalk als sichere, datenschutzkonforme und skalierende Videokonferenzlösung auf Open-Source-Basis eine großartige Alternative ist", sagt Sascha Zucca, Director of Sales bei Fuago. "Dementsprechend freuen wir uns sehr über die Partnerschaft und sind nun auf der Suche nach weiteren Resellern."

"Fuago ist der ideale Partner für uns, um unsere geografische und branchenübergreifende Reichweite zu erhöhen", erklärt Markus Michels, CEO der OpenTalk GmbH. "Wir blicken auf eine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Fuago und den bereits an Bord befindlichen Resellern zurück und freuen uns darauf, diese im Channel-Geschäft weiterzuführen. Unser Ziel ist es, dieses neue Vertriebsmodell in Zukunft mit weiteren Partnern und Resellern auszubauen."

Aussteller auf der "CloudFest 2023"

Vom 21. bis 23. März ist OpenTalk als Aussteller am Stand R37 auf der CloudFest 2023 im Europa Park Rust vertreten. Die Fachmesse der Cloud-Branche erwartet in diesem Jahr über 6.000 Besuchern aus 65 Ländern. OpenTalk präsentiert dort seine Videokonferenzlösung und steht selbstverständlich für Fragen zur Verfügung. Auch Fuago wird vor Ort sein und freut sich auf spannende Gespräche.