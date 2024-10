Am 7. und 8. November 2025 lädt die CompTIA DACH-Community zu ihrem Herbsttreffen in Eppstein bei Wiesbaden ein. Es ist bereits das vierte derartige Vor-Ort-Meeting der Interessensvertretung in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Ausdrücklich eingeladen sind auch nicht-CompTIA-Mitglieder.

An den zwei Tagen können sich Fachleute aus der IT-Branche (Hersteller und IT-Dienstleister) zu allen möglichen Themen austauschen. Die CompTIA DACH-Community unterstützt ihre Mitglieder beim Auf- und Ausbau ihrer Geschäfte. Auch wer noch an seiner Karriere noch feilt, sollte Anfang November nach Südhessen kommen.

An beiden Tagen stehen Vorträge und Workshops auf dem Programm - dabei ist Praxis-Bezug Pflicht. Beginn ist jeweils um 9:30 Uhr, der offizielle Teil endet am Donnerstag um 17:30 und am Freitag gegen 16 Uhr. Veranstaltungsort ist das Percuma-Konferenz-Center.

Der erste Tag widmet sich schwerpunktmäßig dem Thema "Leadership". Dafür findet ein Lego® Serious Play®-Workshop statt. Außerdem gibt es Vorträge zum Themen wie "KI und die Revolution des Servicedesks" oder "Cybersicherheit und 15 Wege, wie man die IT des Kunden in den Ruin treibt".

Ralf Schnell von ServiceNow wird etwas zur "Revolution" des automatisierten Service-Desks erzählen und Takuya Furukawa über die ReDI School of Digital Integration berichten, eine gemeinnützige Bildungseinrichtung für Migranten und benachteiligte Einheimische.

In einem Kurzvortrag stellt CompTIA außerdem seine Zertifizierungen für Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen der IT wie Netzwerke, Sicherheit etc. vor.

Der 2. Tag des 4. CompTIA DACH Community-Treffs ist Managed Service Providern (MSP) gewidmet. Es gibt mehrere Workshops zu den Themen Führung, Marketing, Arbeitskräfte und Automatisierung und KI sowie Einblicke in die CompTIA Cybersecurity-Programme, so zum Beispiel in die ISAO-Community. Die vollständige Agenda findet Ihr Hier.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Hier geht's zur Anmeldung.

