Die nächste Generation der Expert-Gesellschafter muss gewonnen werden - hierzu hat die Fachhandelskooperation das Programm "Next expert Generation" gestartet.

Dabei handelt es sich um eine Workshop-Reihe - bestehend aus vier Modulen. Das erste Modul, eine zweitägige Vor-Ort-Schulung, fand bereits im Mai 2022 in Hannover und in der Expert-Zentrale in Langenhagen statt. Der Workshop soll die Teilnehmer in die Lage versetzen, erfolgreich ins Familienunternehmen einzusteigen und es zu übernehmen.

Dafür ist zum Beispiel das Thema Selbstreflexion eine wichtige Grundlage, die in der Runde diskutiert wird: Welche Erwartungen habe ich an mich und das Unternehmen? Welches sind meine Stärken und Schwächen? Welche Werte sind für mich wichtig und wie gehe ich persönlich damit um? Fragen, die alle in dem Kreis umtreiben.

Acht Familienmitglieder aktueller Expert Gesellschafter nehmen derzeit an dem vierteiligen Workshop teil, wobei alle mit unterschiedlichen Erfahrungen die Unternehmensnachfolge antreten. Während der eine als Quereinsteiger das Familienunternehmen übernehmen möchte, ist der nächste bereits in den Betrieb eingestiegen und ein anderer kennt das Unternehmen bereits aus seiner Zeit als Marktleiter.

» ChannelPartner Kongress 2022 Auf dem ChannelPartner Kongress am 7. und 8. September 2022 in Düsseldorf werden Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren. Der Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2022 hinaus mag ambitioniert sein – dennoch wollen wir ihn wagen und dafür Ideen und Impulse geben.

Mehr Infos hier!

Claudia Rohde, Abteilungsleiterin Personal- und Organisationsentwicklung bei Expert, hat den "Next expert Generation"-Workshop konzipiert und freut sich über durchweg positives Feedback der Teilnehmer:

"Der Workshop hat meine Erwartungen noch einmal übertroffen. Es ist toll, sich in diesem Umfeld aus weiteren angehenden Gesellschaftern und erfahrenen Expert-Teilhabern austauschen zu können", sagte Antonia Ruf, die im April 2022 in den Familienbetrieb Expert TeVi eingestiegen ist und sich gemeinsam mit ihrem Bruder Friedrich Georg Ruf, der ebenfalls an dem Workshop teilnimmt, auf die Gesellschafterrolle vorbereitet. "Uns alle bewegen dieselben Herausforderungen", stellte die angehende Filialleiterin fest und ergänzte: "Wir bekommen sehr hilfreichen Input - sei es durch Erfahrungsberichte anderer Gesellschafter oder dem externen Trainer, der uns dabei hilft herauszukristallisieren, welche Art Unternehmen wir in Zukunft aufbauen möchten. Ich freue mich schon sehr auf das kommende zweite Modul im August, das bei uns im Expert TeVi in Nürnberg stattfinden wird".

Der intensive Austausch mit den anderen Teilnehmenden ist auch bei Dominik Engel von Expert Allgäu besonders positiv haften geblieben: "Während die Kollegen mit mehr Berufserfahrung - teilweise aus anderen Branchen - die Nachfolge antreten, habe ich mein Berufsleben bisher bei Expert verbracht und kenne unsere Fachmärkte und unsere Welt somit sehr gut. Aufgrund dieser Mischung hatten wir eine interessante Arbeitsgrundlage für unsere Gespräche, aus denen ich für mich und meine Vorstellung, wie ich meine Filiale in Zukunft gestalten möchte, viel mitnehmen konnte." Dominik Engel ist Marktleiter in Wangen und mit seinen 22 Jahren der jüngste Workshop-Teilnehmer. Er wird aktuell darauf vorbereitet, die Familiennachfolge anzutreten.

Mit weniger Expert-Know-how, dafür umso mehr Berufserfahrung tritt Peter Horstmann die Familiennachfolge bei Expert Nordhorn an. Der 52-jährige ist ein Quereinsteiger und sehr dankbar, im Rahmen des Workshops Kontakte innerhalb des expert-Netzwerkes knüpfen und sich untereinander austauschen zu können: "Ich habe mich dazu entschieden, beruflich noch einmal komplett umzusatteln und die Nachfolge meines Vaters anzutreten. Im Rahmen meiner vorherigen Tätigkeiten konnte ich bereits viel Berufserfahrung sammeln, trotzdem tut es gut, sich über seine Sorgen, Bedenken und Fragen in dieser Runde vertrauensvoll austauschen zu können. Es hat sich gezeigt, dass wir alle im selben Boot sitzen, auch wenn wir teilweise völlig unterschiedliche Werdegänge haben."

"Es ist uns ein großes Anliegen, unsere angehenden Gesellschafter bei anstehenden, insbesondere familiären Nachfolgeregelungen zu unterstützen und sie bestmöglich dabei zu begleiten", sagt Gerd-Christian Hesse, Vorstand für Finanzen, Personal und Versicherung bei der expert SE. "Schließlich starten alle neuen Gesellschafter - unabhängig von ihren Vorerfahrungen - in derselben Branche mit denselben Herausforderungen. Deshalb haben wir das Programm 'Next expert Generation' gestartet."

"Zusätzlich zum Workshop mit einem externen Trainer, lernen die Teilnehmer unsere Organisation besser kennen und können sich vernetzen. Dafür stellen Kollegen aus den Fachbereichen der Zentrale ihr Angebot für die Gesellschafter vor. Außerdem laden wir erfahrene Gesellschafter zu Diskussionsrunden ein und durch das Patenkonzept bekommt jeder Teilnehmer einen persönlichen Sparringspartner. Auch ein Vorstandsmitglied steht in jedem Modul für eine Fragerunde zur Verfügung", erklärt Experts HR-Chef Claudia Rohde das Konzept des "Next expert Generation"-Programms und zieht bereits ein erstes Fazit: "Es ist sehr spannend zu beobachten, welche unterschiedlichen Hintergründe die Teilnehmer mitbringen und wie viele Gemeinsamkeiten es bei den offenen Fragen gibt."



Mehr zum Thema:

Die Fachhandelskooperation feiert 60ten Geburtstag

Virtuelle Frühjahrstagung 2022

Mehr E-Commerce-Know-how

Fachmärkte in Halle und Weißenfels

Zugewinne im Geschäftsjahr 2021/2022