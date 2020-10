Mit der Neuausrichtung auf den Schwerpunkt Geschäftskunden richtet Conrad Electronic auch die Geschäftsführung konsequent für seine B2B-Beschaffungsplattform aus: Der bisherige Chief Sales Officer Ralf Bühler wird ab dem 1. Januar 2021 als CEO die Geschicke des Unternehmens leiten. Er verantwortet bereits aktuell den Geschäftskundenbereich und das Plattformgeschäft des Unternehmens und wird diese Bereiche auch weiterhin führen.

"Als Familienunternehmen versuchen wir der Zukunft einen Schritt voraus zu sein", kommentiert der noch amtierende CEO Werner Conrad den Führungswechsel. "Wir haben das Unternehmen operativ gut aufgestellt, uns personell entsprechend verstärkt und eine klare Strategie für die Zukunft erarbeitet, die bei unseren Kunden sehr gut ankommt. Nun gilt es, unsere Plattformstrategie europaweit auszurollen. Dies ist genau der richtige Zeitpunkt für eine Stabübergabe an der Spitze des Unternehmens", so Conrad.

"Ralf Bühler genießt das volle Vertrauen der Gesellschafter und des Verwaltungsrates und hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er der richtige Mann ist", unterstreicht Conrad die Entscheidung für den B2B-Profi. "Gemeinsam mit meinen Geschäftsführungskollegen Jürgen Groth (COO) und Jürgen Kassel (kfm. Leitung) sowie der starken Conrad-Mannschaft, wollen wir Conrad zur führenden europäischen B2B-Beschaffungsplattform für technischen Betriebsbedarf ausbauen", beschreibt Bühler den zukünftigen Weg des Unternehmens.

Mehr zum Thema: Conrad eröffnet erstes reines B2B-Geschäft

Jürgen Kassel wird - wie mit ihm vereinbart - mittelfristig in den Ruhestand treten. Mit diesem zeitlichen Vorlauf hat das Unternehmen somit ausreichend Zeit für die Nachfolgebesetzung, eine umfangreiche Einarbeitung und einen reibungslosen Übergang für diese wichtige Funktion.

Strategiekonforme Erweiterung im Conrad-Verwaltungsrat

Mit Tim Busse bekommt der Verwaltungsrat weitere Verstärkung und die Conrad Electronic SE einen ausgewiesenen Experten für B2B-Plattformen. Als Geschäftsführer der WERKBLiQ GmbH treibt er aktiv die Digitalisierung im DMG MORI Konzern und verantwortet zusätzlich das Joint Venture ADAMOS GmbH, die strategische digitale Allianz großer Firmen im Maschinen- und Anlagenbau. Busse bringt mehr als 20 Jahre Expertise im Aufbau und Betrieb digitaler Plattformen für Geschäftskunden mit.

"Meine Kollegen Lea-Sophie Cramer, Prof. Rainer Kirchdörfer, Thomas Vollmöller und ich freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Dr. Tim Busse ", sagt Werner Conrad, der aus seiner Funktion als CEO vom operativen Geschäft als Vorsitzender in den Verwaltungsrat wechselt und ab dem 1.1.2021 von dort aus die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung fortsetzen wird.

Auch interessant: Conrad ist der beste Elektronik-Onlineshop

Aleš Drabek, der vor allem für die bisherigen Veränderungsprozesse und den Aufbau der Digitalen Plattform zuständig war, wird die Geschäftsführung und das Unternehmen zum Ende des Jahres aus privaten Gründen verlassen. Er ist 2016 mit der Aufgabe bei Conrad gestartet, nicht nur digitale Transformation sondern Disruption in das Unternehmen zu bringen. Dies hat er erfolgreich umgesetzt und maßgeblich am Programm Conrad 2020 transform& perform mitgewirkt, welches planmäßig am 31.12.2020 endet. "Aleš Drabek hat bei der digitalen Transformation unseres Unternehmens einen unschätzbaren Anteil gehabt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar und obwohl wir es bedauern, kommen wir seinem Wunsch nach Veränderung entgegen und wünschen ihm beruflich wie privat das Allerbeste", erklärt Conrad.