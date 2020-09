Oliver Klinck hat die Führung des Marktplatzgeschäfts von Ebay in Deutschland übernommen. Für diese Rolle bringt er umfangreiche Führungserfahrung mit. Er war seit zwei Jahren als Chief Commercial Officer bei Ebay in Deutschland tätig und verantwortete in dieser Rolle bereits zentrale Bereiche des deutschen Ebay-Marktplatzes, unter anderem das gesamte B2C- und C2C-Geschäft (siehe dazu das ChannelPartner-Interview mit Klinck aus dem Jahr 2019).



Vor seinem Wechsel zu Ebay im September 2018 arbeitete Oliver Klinck in verschiedenen leitenden Funktionen im Online-Handel unter anderem als Chief Sales Officer Direct und Chief Merchandising Officer bei Office Depot Europe, als Vice President Fashion & Sports bei Otto sowie für mehr als vier Jahre als Managing Director von Hermes Otto-International.

Eben Sermon war seit 2017 für das deutsche Ebay-Geschäft und seit 2019 zusätzlich für Zentral- und Südeuropa verantwortlich. Während Oliver Klinck die Verantwortung für Ebay in Deutschland übernehmen wird, wird Rob Hattrell, der bisher das Ebay-Geschäft in Großbritannien leitete, die Führung des Ebay-Geschäfts in der gesamten europäischen Region übernehmen.



In seiner neuen Rolle wird Oliver Klinck an Rob Hattrell berichten. Eben Sermon wird eine neue globale Führungsrolle innerhalb der Produktorganisation von Ebay übernehmen und Ebay's Chief Product Officer Pete Thompson durch die Leitung des Bereichs Global Product Marketing sowie einer Reihe von Inkubationsprojekten unterstützen.

Ebay soll sich stärker als Alternative zu Amazon positionieren

"Oliver Klinck bringt für die Rolle als Deutschland-Chef von Ebay langjährige Erfahrungen in der Führung und Transformation von E-Commerce-Unternehmen sowie in der Entwicklung leistungsstarker Teams mit. Er ist eine starke Führungspersönlichkeit und verfügt über sehr tiefe Kenntnisse der deutschen Ebay-Kunden und des deutschen Ebay-Geschäfts", erklärt Rob Hattrell, Head of Ebay Europe.



"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Oliver und bin überzeugt, dass seine umfassende Expertise dazu beitragen wird, für unsere deutschen Kunden - Käufer und Verkäufer - das Handeln bei Ebay noch einfacher, effizienter und inspirierender zu machen."

"Ich freue mich sehr darauf, das deutsche Geschäft von Ebay, das einen wichtigen Teil des globalen Geschäfts von Ebay darstellt, zu leiten", so Oliver Klinck, Geschäftsführer von Ebay Deutschland. "Gemeinsam mit dem deutschen Team möchte ich das alternative E-Commerce-Modell, das Ebay treibt, weiter voranbringen - in einer besonderen Zeit, in der noch mehr Menschen weltweit und in Deutschland die Vorteile des Online-Handels bei Ebay für sich entdecken.



Ich möchte besonders auf die Dinge fokussieren, die Ebay von vielen Wettbewerbern unterscheidet: die riesige Auswahl auf dem Marktplatz, die für jedes Budget das Richtige bietet - in jeder Ausführung, ob brandneu, neuwertig, gebraucht oder superselten. Die Möglichkeit, auf dem Ebay-Marktplatz Dinge nicht nur zu kaufen, sondern auch zu verkaufen und außerdem ein starker Partner - und niemals Wettbewerber - für Händler aller Größen zu sein, darunter zehntausende kleine Unternehmen und lokale Händler.



Mein Ziel ist es, weiterhin eng mit den Händlern und Marken bei Ebay zusammenzuarbeiten, um die Ebay-Kunden mit einem breiten und einzigartigen Sortiment zu überzeugen, um noch mehr Käufer für Ebay zu gewinnenden. Gleichzeitig ist es wichtig, den Verkäufern die richtigen Tools und Insights zur Verfügung zu stellen, um ihnen das Handeln bei Ebay so einfach und effizient wie möglich zu machen."