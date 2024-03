Knapp vier Jahre war Oliver Klinck Deutschland-Chef von eBay, bevor er nun als Vice President Europe & International Markets in eine globale Führungsposition wechselt und damit für die wichtigsten eBay-Märkte außerhalb der USA, unter anderem in Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada verantwortlich ist. Für die Nachfolge an der Spitze von eBay Deutschland gibt es gleich zwei Premieren: zum ersten Mal wird eine Frau den Online-Marktplatz leiten und ebenfalls erstmals hat das Unternehmen dafür eine Führungskraft bestellt, die von außerhalb in das Unternehmen kommt.

Die neue General Managerin von eBay Germany Saskia Meier-Andrae arbeitete vor ihrem Einstieg bei eBay Deutschland in verschiedenen Management-Funktionen bei der US-amerikanischen E-Commerce-Plattform Wayfair, einem der weltweit größten Onlinehändler im Bereich Wohnen und Einrichten. Zuletzt verantwortete sie dort das Deutschland-Geschäft von Wayfair. Zuvor war die Mathematikerin und promovierte Bioinformatikerin 10 Jahre für die Unternehmensberatung Boston Consulting Group tätig, wo sie verschiedene Projekte leitete, unter anderem im M&A- und Strategiebereich. Mit ihrer Familie lebt sie in Berlin.

Deutsche C2C-Chefin übernimmt globale Verantwortung

"Ich gebe die Leitung des deutschen Marktplatzgeschäfts von eBay in gute Hände", sagt Oliver Klinck zum dem Führungswechsel. "Mit Saskia Meier-Andrae konnten wir eine erfahrene General Managerin für uns gewinnen. Sie kombiniert umfassende E-Commerce-Expertise mit großem Geschick in der Prozessoptimierung und bringt beste Voraussetzungen mit, den Erfolg des deutschen eBay-Marktplatzes weiter auszubauen. Dafür wünsche ich ihr alles Gute." Neben der Leitung des Deutschlandgeschäfts gibt es auch eine Veränderung im C2C-Geschäft, wo die bisher bei eBay.de für den Bereich verantwortliche Jenny Schmaler auf einer neu geschaffenen Position das globale C2C-Geschäft von eBay leitet und dabei weiter an Oliver Klinck berichtet. "Die jüngsten organisatorischen Veränderungen ermöglichen es, uns noch stärker global auszurichten, und gleichzeitig werden die regionalen Märkte und ihre Führungskräfte auch in Zukunft eine zentrale Rolle für unseren Erfolg spielen", erklärt dazu Oliver Klinck. Ziel der neuen Organisation sei es, sicherzustellen, dass eBay effektiv auf regionale Besonderheiten eingehen und zunehmend vom Austausch von Erfahrungen zwischen den Märkten profitieren könne, während das Unternehmen gleichzeitig an der Schaffung übergreifender Erfahrungen und der Nutzung von Synergien arbeite.

Die neue Deutschland-Chefin Saskia Meier-Andrae betont die Chancen, der sich eBay als starke Nummer Zwei unter den Online-Marktplätzen bieten: "Ich freue mich auf eine spannende Aufgabe. Seit seiner Gründung ist eBay ein Pionier der digitalen Kreislaufwirtschaft und des E-Commerce", sagt die Managerin. "Heute ist das eBay-Geschäftsmodell zeitgemäßer denn je und durch kluge unternehmerische Entscheidungen hervorragend für die Zukunft aufgestellt: gutes Momentum im Rücken und noch viele Chancen nach vorne. Ich freue mich darauf, die Stärken von eBay weiter zu stärken und gemeinsam mit dem deutschen Team den beliebten Online-Marktplatz erfolgreich zu gestalten."