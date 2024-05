Pax8-Unternehmensgründer John Street legt die Führung des Unternehmens in neue Hände und konzentriert sich künftig als Vorsitzender des Vorstands auf Aufsichtsfunktionen. Der neue CEO an der Spitze des Betreibers eines Cloud-Marketplace für Software-a-a-Service ist Scott Chasin.

Chasin leitet in seiner neuen Position die operativen Abläufe und soll die zukünftige Entwicklung der innovativen Marktplatz-Technologie von Pax8 weiterentwickeln. "Heute beginnt ein neuer Abschnitt für Pax8, denn ich freue mich sehr, den offiziellen Amtsantritt von Scott Chasin als CEO anzukündigen", erklärt Street. Er habe Scott zu Beginn seiner beruflichen Karriere vor rund drei Jahrzehnten kennengelernt und unmittelbar verfolgen können, wie er führt, träumt und ausführt. "Er hat eine klare Vision und das Potenzial, um Pax8 als Dienst-getriebenes Technologieunternehmen weiterzuentwickeln", ist sich der scheidende CEO sicher.

Respekt vor der Aufgabe

Sein Nachfolger Chasin will die Aufgabe mit "angemessenen Respekt" angehen. Er sei zugleich voller Energie angesichts des vorhandenen großen Potenzials. "Laut den Experten von Canalys sind 99 Prozent der Unternehmen weltweit kleine und mittlere Unternehmen, die sehr stark auf IT-Lösungsanbieter und deren Integration der angebotenen Technologie vertrauen. Mit unserem innovativen Marketplace, anspruchsvollen Enablement-Programmen und unserer vernetzten Community verhilft Pax8 den Partnern zum Erfolg. Zugleich überführen wir weltweit Geschäftsmodelle und -abläufe in die digitale Zukunft", erläutert der neue Pax8-Chef.

Scott Chasin kann als Serial Entrepreneur auf über 30 Jahre Erfahrung als Führungskraft zurückblicken. Er hat mehrere erfolgreiche Technologie-Startups gegründet und geleitet - darunter USA.Net, MX Logic und ProtectWise.

Die Nachricht über den Führungswechsel kommt nur wenige Tage, nachdem Pax8 wegen Entlassungsplänen und eher durchwachsenen Zahlen Schlagzeilen gemacht hat (ChannelPartner berichtete). "Um es klar zu sagen: Das ist nicht das Ergebnis, das sich irgendjemand von uns in der Führung gewünscht hat", schrieb John Street in einer Mail an die Belegschaft. Dem neuen Mann in der Pax8-Führung hat nun sicher ein gutes Stück Arbeit vor sich.

