Pax8 hat sein Angebot in EMEA um fünf Hersteller erweitert. Hinzugekommen sind die Unified-Endpoint-Management-Lösung LogMeIn Resolve von GoTo, die sicheren PDF- und E-Signatur-Lösungen von Foxit, die Netzwerksicherheitsplattform von Zero Networks, Datensicherheitslösungen von Actifile und Cybersicherheit von Sophos.

Durch die strategische Partnerschaft mit Sophos bietet Pax8 MSPs "einen umfassenden One-Stop-Shop mit effizienten Cybersicherheitslösungen von einem einzigen Anbieter". Konkret gehören zum Angebot Sophos Managed Detection and Response (MDR), Sophos Intercept X Endpoint Protection und Sophos Firewall. Als Mehrwert verspricht Pax8 Vertriebspartner bei Bezug über seine Plattform Abläufe zu optimieren, einfachere Rechnungsstellung und reduzierte Komplexität des Cybersicherheitsmanagements.

LogMeIn Resolve von GoTo richtet sich an MSPs, die kleinen bis mittelständischen Kunden eine Unified-Endpoint-Management-Lösung anbieten möchten. Enthalten sind unter anderem Remote Monitoring und Management (RMM), Remote Access und Support, Asset Management und Mobile Device Management (MDM). Integrierte KI soll für effiziente und automatisierte IT-Workflows, Fernsupport und -zugriff, Patch-Management und Zero-Trust-Zugriffssicherheit sorgen.

Seit einiger Zeit geht Foxit verstärkt auf Partner zu. Die Partnerschaft mit Pax8 ist da der nächste Schritt. Neben PDF-Tools bietet das Unternehmen inzwischen auch eine komplette E-Signatur-Lösung. Auf dem Marketplace k von Pax8 ist ab sofort neben Foxit PDF Editor, Foxit PDF Editor+, eSign for Business auch der neue Foxit AI Assistant erhältlich. Im Zusammenspiel KMU können mit der Lösung Geschäftsabläufe optimieren, indem sie Dokumente einfach und sicher erstellen, bearbeiten und unterzeichnen.

Zero Networks ist Spezialist für Mikrosegmentierung. "Durch automatisierte Kennzeichnung von Ressourcen und der Erstellung von Richtlinien spart die Zero-Networks-Plattform Unternehmen signifikant Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Mikrosegmentierungslösungen, die stark auf zeitintensive manuelle Prozesse angewiesen sind", erklärt Pax8. Zusammen mit Lösungen zur Identitätssegmentierung und sicheren Fernzugriff unterstütze Zero Networks Zero-Trust-Initiativen in Unternehmen.

Das sieht offenbar auch Palo Alto Networks so. Der Cybersecurity-Riese hat Ende März die Übernahme von Zero Networks angekündigt. Das heißt allerdings auch, dass derzeit noch offen ist, inwieweit das Angebot künftig für Umgebungen mit anderen Herstellern verfügbar bleibt.

Actifile, das auch eng mit N-able zusammenarbeitet, erlaubt es MSPs Kunden bei Datensicherheit und Compliance-Management zu unterstützen. Das Angebot ermöglicht den Einstieg in das mit NIS2 immer wichtiger werdende Risikomanagement, indem es hilft, die Daten zu identifizieren, deren Verlust besonders schmerzlich und teuer wäre. Darauf basierend lassen sich dafür dann zusätzliche Schutzmechanismen einrichten und verkaufen.

