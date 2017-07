Die lang erwartete Markteinführung der HP-3D-Drucker scheint nun auch hierzulande in die Gänge zu kommen. Drei Vertriebspartner in Deutschland und zwei Partner in Österreich haben nun das nach HP-Angaben "aufwändige Zertifizierungsverfahren" erfolgreich absolviert.

Mit dabei sind, 3D Experts in Gutach bei Villingen-Schwenningen, Bibus in St. Andrä bei Tulln, Kaut-Bullinger in Taufkirchen nahe München, Solidpro in Langenau bei Ulm, sowie Techsoft in Linz.

Die Partner verfügen jeweils über ein Democenter, die mit funktionsfähigen HP Jet Fusion 3D 4200 Geräten ausgestattet sind. Potentielle Kunden können im Vorfeld bereits die digitalen Daten ihres Bauteils an die Partner senden. Dort werden die Daten für den 3D Druck aufbereitet und erste Musterteile gedruckt. Zudem haben Interessenten aus der Industrie die Möglichkeit, sich den kompletten Produktionsprozess, von der Datenaufbereitung bis zum fertigen Bauteil bei den Partnern anzuschauen und sich entsprechend beraten zu lassen. Neben der Beratung und dem Verkauf übernehmen Partner auch den Service der Hardware und die Schulung der Mitarbeiter beim Kunden vor Ort. Seit Ende letzten Jahres liefert HP seine 3D-Drucker Systeme an Kunden aus.

Funktionsfähige Maschinen in den Democentern

Mit einem "Tag der offenen Tür" wollen die HP-3D-Druck-Partner nun den Kunden das Produkt- und Lösungsportfolio nahe bringen. So hat nun die Bechtle-Tochter Solidpro pünktlich zum 20-järingen Unternehmensjubiläum ihr Democenter eröffnet.

Das neue, auf 100 Quadratmeter errichtete Democenter beherbergt eine komplette HP Jet Fusion 3D 4200 Drucklösung. Das System besteht aus einer Processing Station zur Vorbereitung des Druckvorgangs und zum Abkühlen, dazu aus einer Build Unit zum Transport von Druckmaterial und erzeugten Teilen sowie dem eigentlichen Drucker. Durch den aufeinanderfolgenden Einsatz mehrerer Build Units werden Produktionsszenarien bis hin zum 24-Stunden-Betrieb möglich.

Solidpro-Geschäftsführer Werner Meiser hebt die Vorteile der HP-Technologie hervor: "Die Schnelligkeit und Flexibilität, mit der aus digitalen Modellen hochwertige 3D-Druckteile realisiert werden können, machen das HP System ideal für den Prototypenbau und für die Serienfertigung", erläutert der Solidpro-Chef. Daher sei es hochinteressant für Dienstleister im Bereich der additiven Fertigung wie auch für Industrieunternehmen, die solche Prozesse im eigenen Haus umsetzen möchten.