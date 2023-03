Das Thema Nachhaltigkeit wird für viele Entscheider immer wichtiger. Inwiefern spielt dieses Thema bei Ionos eine Rolle?

Matthias Nefzger: Ionos setzt sich dafür ein, dass unsere Infrastruktur klimaneutral und frei von ökologischen Nachteilen ist. Mit unseren Hosting-, Cloud- und Server-Produkten reduzieren Sie als Unternehmen die Auswirkungen auf das Klima nachhaltig. Ein Beispiel: In unseren Rechenzentren kommt seit vielen Jahren ausschließlich moderne, energieeffiziente Hardware mit geringer Abwärme zum Einsatz - zudem tauschen wir alte Server frühzeitig aus und verzichten auf überflüssige Komponenten.

In Ihren vielen Terminen mit Partnern werden Sie sicherlich auch mit Themen konfrontiert, die aktuell eine große Rolle spielen, allen voran "Managed Services" oder "Security". Was kann Ionos hier bieten?

Nefzger: Ionos sieht sich als klassischer Infrastruktur Anbieter mit Services, die besonders am Markt gefragt sind, wie Managed Backup oder Managed Datenbanken.

In diesem Zusammenhang haben Sie ja auch Distributoren mit ins Boot geholt. Welche Rolle übernehmen diese für Ionos?

Nefzger: Die Distributoren fungieren hier nicht ausschließlich als verlängerter Arm in den Channel, sondern reichern die Plattform mit weiteren Produkten und Services an. Ein gutes Beispiel bringen wir in unserem Vortrag auf der c.m.c.-Konferenz "Rethinking Managed Services" am 15. März in München, indem wir zeigen, wie einfach es ist, den Security Services anzubieten.

Vor knapp zwei Jahren hat die Icos Deutschland die Cloud-Lösungen von Ionos ins Portfolio aufgenommen, warum?

Stephan Kratzl: Ionos, die europäische Cloud-Plattform, bietet den optimalen Cloud-Ansatz für viele Produkte, die wir bei Icos haben, und bei denen der Fokus auch auf dem Thema DSGVO-Konformität liegt. So ergänzen sich die Unternehmen bei einem sehr aktuellen und immer mehr gefragten Thema wie dem Datenschutz.

Welche Services sind derzeit am meisten gefragt?

Kratzl: Derzeit haben wir bei zwei Themen eine vermehrte Anfrage. Zum einen wollen viele Kunden Daten, die sie via Backup schon abgelegt haben, redundant im S3 Object Storage ablegen, was einfach, günstig und unkompliziert möglich ist. Zum anderen sind diverse Security Services, wie Firewall oder Endpoint Security, beliebt.

Viele Kunden sind besser beraten, Cloud-Lösungen einzusetzen, weil sie damit besser fahren als mit eigenbetriebenen Systemen, warum ist das so?

Matthias Nefzger: Diese Frage ist einfach zu beatworten mit folgenden Schlagworten: Know-how, Ressourcenknappheit, energieschonend, stabil und sicher!

Sehen das - nach fast 3 Jahren Pandemie - inzwischen auch mittelständische Unternehmen hierzulande mehrheitlich so?

Nefzger: Die angesprochenen Punkte betreffen insbesondere mittelständische Unternehmen und wir merken absolut, dass der Trend zur Cloud stattfindet.

Sie empfehlen Ihren Partnern den Einsatz der Next Generation Firewall "Untangle" vom Hersteller Arista, warum?

Kratzl: Untangle bietet Enterprise Funktionalitäten zum SMB-Preis und ist auch in der Ionos Cloud vielfach erprobt. Wer sich von der Einfachheit der Implementierung und des Betriebs überzeugen möchte, den lade ich gerne zu unserem Vortrag ein.

Viele Analysten gingen davon aus, dass mit den steigenden Energiekosten auch Hyperscaler und Public Cloud Anbieter ihre Preise massiv erhöhen werden. Wie sehen Sie die Lage aktuell?

Nefzger: Wir sind preisstabil und es sind auch keine Erhöhungen geplant. Im Gegenteil, wir haben erst kürzlich die Preise für Lizenzen und für Traffic gesenkt. Und diese Faktoren führen dazu, dass immer mehr Betreiber kleinerer Rechenzentren bei uns anfragen, weil es für sie wirtschaftlich sinnvoll ist. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass unsere Lösung größtmögliche Flexibilität bietet. Leistungen sind jederzeit nach oben und unten skalierbar und werden bedarfsgerecht abgerechnet.

