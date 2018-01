Bedenkt man, welchen Komfort und Nutzen die Digitalisierung bietet, ist kaum vorstellbar, dass ein Mensch freiwillig auf die Vorteile verzichten würde. Das beweisen so simple Tätigkeiten wie Online-Shopping oder die Nutzung von Cloud-Dateien und Streaming-Diensten. Fakt ist: Die Digitalisierung hat fast jeden Prozess effizienter, einfacher und flexibler gemacht. Stellt sich die Frage, warum Unternehmen und ihre Beschäftigten das enorme Potenzial der Digitalisierung nicht ausschöpfen, um in Karrieren zu investieren? E-Learning bietet viele Möglichkeiten, sich fortzubilden, Wissen kontinuierlich auszubauen und Karriereziele zu erreichen.

Vorteile der Online-Fortbildung

Ein wesentlicher Vorteil von Online-Fortbildungsmaßnahmen ist, dass die physischen Grenzen eines Klassenraumes aufgebrochen werden. Das heißt, Kursteilnehmer können zeit- und ortsunabhängig Schulungen und Online-Kurse besuchen und die Lernvideos studieren, die von Dozenten online zur Verfügung gestellt werden. Für den Lernenden ist ferner von Vorteil, dass er Lerninhalte beliebig oft wiederholen oder überspringen und bei Bedarf auch pausieren kann. Jeder Kursteilnehmer ist damit in der Lage, die persönlichen Lernziele in seinem individuellen Lerntempo zu erreichen.

Wie Arbeitgeber von E-Learning profitieren

Die Digitalisierung verändert nicht nur die Bildungsbranche, sondern auch das Berufsbild. Die Anforderungen eines Jobs ändern sich im Durchschnitt alle drei bis fünf Jahre. Für Arbeitnehmer bedeutet das;

Sie müssen flexibel sein,

sie müssen den Ehrgeiz haben, sich in neue Themen einzuarbeiten, und

sie können sich nicht auf ihren erlernten Fähigkeiten ausruhen.

Arbeitgeber und Führungskräfte hingegen müssen ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem solche Lernprozesse gefördert werden. Die Lösung kann nur heißen: regelmäßige Weiterbildungen. Das Ziel, ausgebildete Arbeitskräfte an Bord zu haben, lässt sich mit traditionellen Fortbildungsangeboten aber oft nicht erreichen.

Das Problem der herkömmlichen Weiterbildung ist jedoch, dass derselbe Inhalt der gesamten Belegschaft vermittelt wird. Das heißt im Klartext: Lerninhalte werden nicht individuell auf die Mitarbeiter zugeschnitten. Online-Kurse sind hier wesentlich flexibler, weil Mitarbeiter unter anderem die Schwierigkeitsstufe sowie den Themenfokus individuell anpassen können. Genau betrachtet ermöglicht E-Learning damit nicht nur eine Steigerung des Lerneffekts für jeden Kursteilnehmer, sondern auch die Minimierung des administrativen Zeitaufwands bei der Planung von Fortbildungen, die meist vom Bereich Human Resources organisiert werden. Momentan haben Personalverantwortliche allerdings oft Mühe, passende Themen und Dozenten zu finden sowie Lehrinhalte fachlich zu bewerten. Eine zeitsparende Alternative ist, dass Mitarbeiter individuell einen Themenschwerpunkt wählen und sich einen passenden Online-Kurs aussuchen. Die HR-Abteilung müsste dann nur noch Zugangscode kaufen und freigeben.

E-Learning im Job und Talent-Management

Unternehmen müssen im Talent-Management neue Wege gehen und verstärkt in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren. Folgende Tipps zum Thema E-Learning können den Experten von Right Management zufolge helfen, die Weichen in Sachen Skills und Ausbildung neu zu stellen und das Lernen attraktiv zu gestalten. Tipp 1: Lernen ohne Ausbilder

Um Neues zu lernen, muss nicht immer ein Ausbilder präsent sein. E-Learning erlaubt Experten, Lehrpläne granular zu entwerfen, Kurse oder einzelne Lektionen aufzuzeichnen und alles über eine Online-Plattform abrufbar zu machen. Damit ist E-Learning ein wichtiger Schritt in Richtung selbstbestimmtes Lernen. Tipp 2: Lernfreude im Team

Online- und selbstbestimmtes Lernen bedeutet nicht notwendig allein lernen. Die gemeinsame Schaffung von Lerninhalten sowie das Kategorisieren und Teilen von Content sind gut geeignet, einen Geist der Zusammenarbeit zu schaffen. Geschieht das unter Zuhilfenahme von Elementen aus Social Media, Smartphone-Apps und Spielen, erleben die Mitarbeiter die Faszination der Echtzeit-Zusammenarbeit. Tipp 3: Lernen überall und jederzeit

In der modernen Business-Welt erweist sich der allgegenwärtige und zeitunabhängige Zugang auch zu sehr spezialisierten Informationen als großer Segen. Ein Lern- beziehungsweise Talent-Management-System sollte dabei auch stark die Aspekte einer zunehmend mobilen Welt berücksichtigen. Tipp 4: Produktive Lernportale

Bei Weiterbildungsmaßnahmen ist zu vermeiden, dass sich Mitarbeiter langweilen und länger aus dem produktiven Business abgezogen werden. Das gelingt am besten über geeignete Lernportale, vor allem wenn sie populäre Trends wie zum Beispiel Gamification und Mikro-Learning berücksichtigen. Lernen wird so zur arbeitsbegleitenden Sofortmaßnahme, über die Mitarbeiter kontinuierlich ihre Qualifikation verbessern. Tipp 5: Talent-Management & Learning

Lernen ein starker Treiber für Qualität und Leistung. Sicht- und messbar wird das aber nur, wenn die Disziplinen E-Learning, Personalwesen und IT ihre Synergien ausschöpfen. Tools, die E-Learning und Talent-Management-Programme zusammenführen, sind dafür eine gute Basis. Tipp 6: Lernbereitschaft fördern

Um Lernakzeptanz bei den Mitarbeitern zu erzielen, empfiehlt sich für Unternehmen ein Mix aus traditionellem Lernen und digitalen, selbstbestimmten Lernprogrammen. Letztere wiederum sollten die gesamte Palette von einfachem E-Learning über Mischprogramme bis hin zu virtuellen 3D-Elementen abdecken.

Außerdem zeigen Studien, dass Weiterentwicklung und Lernen im Job wesentlich zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen und damit automatisch auch zur Mitarbeiterbindung. Die Investition in E-Learning schafft also eine Win-win-Situation:

Für Unternehmen, weil sie flexiblere, kostengünstigere und trackbare Weiterbildungsmaßnahmen anbieten können,

für Mitarbeiter, weil sie Zugriff auf individualisierte sowie fokussierte Inhalte erhalten und ihr Skillset auf den neuesten Stand bringen können.

Ausblick

Während der amerikanische Markt die E-Learning-Branche schon für sich entdeckt und elektronische Lernangebote verankert hat, hinken deutsche Unternehmen noch hinterher. Nichtsdestotrotz entwickelt sich das Geschäft. Wie gesagt, ein entscheidender Faktor für diesen Trend ist die Digitalisierung. Sie beeinflusst nicht nur unser privates Leben, sondern auch unseren Arbeitsalltag. Durch moderne Technologien erschließen sich hier neue Welten. Virtual und Augmented Reality erlauben Kursteilnehmern beispielsweise, komplexe Abläufe visuell nachzuvollziehen. Beeindruckendes Beispiel ist der DAQRI-Helm, der mit Augmented Reality Arbeiter auf Industriebaustellen Schritt für Schritt komplizierte Arbeitsabläufe lehrt, indem Arbeitsschritte auf die tatsächliche Umgebung projiziert werden. DAQRI beschleunigt dadurch den Trainings- und Lernprozess enorm. Bis dato mussten solche Fortbildungen in Fabriken oder besonderen Einrichtungen abgehalten werden, um den Schülern Zugang zu praktischen Einheiten zu ermöglichen. Somit findet "learning by doing" in einer teilweise artifiziellen Umgebung statt.

Aber was bedeutet das für die berufliche Karriere? Es gibt mehr Möglichkeiten, zu jedem Lebenszeitpunkt umzuschulen und sich weiterzubilden. Grenzen und Hindernisse wie Ort und Zeit werden durch E-Learning aufgelöst. Auch für das Bildungswesen gilt, dass die Digitalisierung Prozesse und Abläufe effizienter, einfacher und flexibler macht. Die Zukunft von weiterbildenden Maßnahmen heißt E-Learning. Es ermöglicht lebenslanges Lernen sowohl von Soft- als auch von Hard Skills. Fähigkeiten, die im heutigen, aber vor allem im zukünftigen Arbeitsmarkt unbedingt gebraucht werden.