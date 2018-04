Für alle, die unsere Online-Nachrichten schon immer bequem auf den Schreibtisch bekamen, können die frisch aktualisierten ChannelPartner-RSS-Feeds zu unterschiedlichen Themen-Schwerpunkten jederzeit abonniert werden. Diese sind topaktuell und werden ständig aktualisiert. Wählen Sie beispielsweise aus den Themen Security, Cloud Computing, Mobile Computing und zwölf weiteren Feeds jene aus, die Sie auch wirklich interessieren.



Unter folgendem Link gelangen Sie direkt auf die RSS-Feed-Seite und können dort sofort abonnieren: ChannelPartner Newsfeeds.

Außerdem können Sie die Feeds in Ihre eigenen Websites einbinden, und so auch Ihre Kunden die Möglichkeit bieten, sich umfassend über das Geschehen in der IT-Branche zu informieren - kostenlos, schnell und bequem. Nutzungsvoraussetzung für die Integration in Ihr Web-Angebot ist lediglich die Angabe der Quelle: ChannelPartner.de