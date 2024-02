Im Vergleich zum Vorjahr tauschten Fujitsu und Synology bei den Channel Excellence Award 2024 die Plätze: Fujitsu rückte auf Rang 1 vor, Synology auf Rang 2. Das hat schon fast Tradition. 2022 war es umgekehrt: Da verdrängte Synology Fujitsu von Platz 1 auf Platz 2. 2023 verteidigte das durch HPE komplettierte Spitzentrio aus dem Jahr 2022 dann seine jeweiligen Positionen.

Der Rückblick zeigt: Im Storage-Markt geht es seit Jahren eng her. Auch 2024 lagen in der Kategorie "Storage-Komplettsystem" zwischen dem Erstplatziertem Fujitsu und dem Viertplatzierten Dell nur wenige Wertungspunkte - weniger als in fast jeder anderen Kategorie (außer Monitore und Large Format Displays).

Aufatmen bei Fujitsu, durchatmen beim Wettbewerb

Für Fujitsu war der erste Platz aber auch über den Award hinaus wichtig. Nachdem der Hersteller angekündigt hatte, das Client-Geschäft in Europa aufzugeben, stellte sich die Frage, ob die neue Strategie mit Datacenter-Fokus auch im Channel erfolgreich sein kann. Schließlich arbeitet Fujitsu in dem Segment zwar bereits mit dem Channel zusammen, hat aber auch noch viel Direktgeschäft. Der Channel Excellence Award zeigt nun: Das Potenzial ist da. Jetzt müssen das Team um Santosh Wadwa und den neuen Deutschland-Chef Christian Leutner sie nur nutzen.

HPE (zwei Jahre in Folge Rang 3) und Dell (zwei Jahre in Folge Rang 4) stehen aber schon in den Startlöchern, um die Channel-Krone in der kommenden Befragung durch das Marktforschungsunternehmen Context nicht kampflos zu überlassen.

Synology, das augenblicklich vielleicht aufgrund seiner ebenfalls laufenden Expansion vom Segment der "NAS-Boxen" ins Datacenter mit leichten Wachstumsschmerzen kämpft, wird sich davon wahrscheinlich bald erholen. Dass es erste Plätze kann, hat es in den Vorjahren mehrmals bewiesen. Außerdem pirscht sich von hinten Qnap heran. Das Unternehmen verteidigte 2024 Rang 5. Darauf hatte es sich 2023 von Rang 7 hochgearbeitet, den es wiederum schon 2022 errungen hatte.

Mehr Storage-Anieter als "Preferred Vendor" ausgezeichnet

Gegenüber den Vorjahren hat die Liste der "Preferred Vendor" - also derjenigen, die eine ausreichende Anzahl an Bewertungen und ausreichend gute Bewertungen erhalten haben, zudem noch einmal erhöht. Das ist ein gutes Zeichen für den Storage-Channel, aber auch für die Aussagekraft der Channel Excellence Awards, die den Channel damit offensichtlich immer vollständiger abbilden.

Huawei, das 2022 schon einmal dabei war - kehrte 2024 auf diese Liste zurück. Neu dabei ist 2024 Pure Storage. Dessen neue Regional Vice President Germany and Austria, Elke Steinegger, hat die Platzierung zunächst einmal zur Kenntnis genommen. Mit überarbeitetem Partnerprogramm sieht sie aber durchaus Potenzial, in der nächten Umfrage nicht mehr nur dabei, sondern "mittendrin" zu sein.

Channel Excellence Award 1. Fujitsu (2) Preferred Vendor 2. Synology (1) 3. HPE (3) 4. Dell (4) 5. Qnap (5) 6. IBM (6) 7. NetApp (8) 8. Lenovo (7) 9. Pure Storage (-) 10. Huawei (-)

Die Kategorie "Storage-Komplettsysteme" umfasst SAN-, NAS- und DAS-Systeme, Hardware Backup Solutions (Tape oder Disk Based Backup Solutions); nicht inkludiert ist Backup-Software.

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3617554. Die schönsten Fotos der Gala im GOP Varieté-Theater in München sowie ein Video mit den Highlights haben wir unter https://www.channelpartner.de/a/party-hoechstleistungen-der-channel-stars,3617626 bereitgestellt. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3616088.