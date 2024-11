Transformation ist nicht jedermanns Sache. Sie erfordert Engagement, Investitionen und Durchhaltewillen. Auf der großen Bühne in Berlin ist sie deshalb vorerst gescheitert. Auf der kleineren Bühne beim Partnertag in Mainz ließ sich Fujitsu Technology Solutions davon nicht abschrecken.

Allerdings sieht man sich auch schon weiter: Die aktuelle Transformation habe bereist 2020 mit er Schließung des PC-Werkes in Augsburg begonnen, sei mit dem Abschied aus dem Client-Geschäft in Europa fortgesetzt worden und komme jetzt zumindest an ein Zwischenziel - zu Ende sei sie aber wohl nie. Dennoch hält das Unternehmen den Zeitpunkt für gekommen, einen deutlichen Neuanfang zu wagen. Erkennbarer Ausdruck ist die geplante Umbenennung von Fujitsu Technology Solutions: in Fsas Technologies zum 1.4.2025

Fujitsu Partnertag 2024

Die gute Nachricht zuerst: Auch mit neuem Namen wird Fujitsu den Channel hochhalten, versprach Santosh Wadwa, VP und Head of Platform Business Germany. Fujitsu Partnertag 2024

Das Interesse war groß: Über 500 Partner waren nach Mainz gekommen, um sich über die nächsten Schritte der "Transformations-Reise" von Fujitsu zu informieren. Fujitsu Partnertag 2024

Keine Frage: Auch bei Fujitsu spielt KI eine wichtige Rolle. Schließlich liefert man die Hardware, ohne die nichts geht. Fujitsu Partnertag 2024

Aber: Alleine kann´s keiner. Technologiepartnerschaften sind wichtig, werden künftig voraussichtlich für kundenorinetoerte Gesamtlösungn aber noch wichtiger. Auch hier sieht sich Fujitsu gut aufgestellt. Fujitsu Partnertag 2024

Christian Schulte, Head of Business Development, Platform Business Germany bei Fujitsu betrachtete ein "ärgerliches" Thema gewohnt unterhaltsam. Titel seines Vortrags: "IT-Zukunft und die verflixte Entropie". Fujitsu Partnertag 2024

Perfekte Choreographie: Was das Tanzcorps Rot-Weisse Funken gekonnt zeigte, wi8ll Fujitsu mit seine Partnern auch erreichen. Fujitsu Partnertag 2024

Und was immer die Zukunft auch bringt: Letztlich heißt es "beweglich bleiben" - weiß auch der Artist Noah Chorny.

Auf dem Partnertag gingen Santosh Wadwa, VP und Head of Platform Business Germany, sowie Christian Leutner, Senior Vice President, Head of European Platform Business, die Transformation noch einmal durch. Das Motto dabei: "Wenn Visionen Realität werden". Auch das zeigte, das man sich zumindest vorerst angekommen sieht - am am Ziel und in der Realität.

Der Schritt zum Datacenter- und Infrastruktur-Anbieter sei geglückt, die Voraussetzungen geschaffen, um von lukrativen Trends bei Daten, Analytics und KI zu profitieren. Was in den vergangenen Jahren geplant wurde, sei jetzt Realität. Also kein bitteres Ankommen in der Realität, sondern die Verwirklichung einer bisher angestrebten Vorstellung.

Das gelte sowohl für das Unternehmen als seine Partner. "Die Fokussierung schafft Effizienz, Schnelligkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Für Partner und Kunden wird sich neben den erwähnten Vorteilen, dem Firmennamen und dem Logo nicht viel ändern. Die Menschen, Produkte und Vertriebswege bleiben die gleichen", betont das Unternehmen.

SVA System Vertrieb Alexander

"Partner des Jahres" wurde SVA System Vertrieb Alexander GmbH. Jetzt muss Ilja Brezovac im gut gefüllten Trophäenschrank in Wiesbaden ein Plätzchen für die Auszeichnung finden. Mit ihm freuen sich Benjamin Bodden Vertriebscenter-Leiter bei Fujitsu (rechts) und Santosh Wadwa, VP, Head of Platform Business Germany (links). CompuGroup Medical

Der "Verbundenheits-Award" ging an CGM Comput Group Medical in Person von Fabian Otto. SerNet GmbH

Serdar Kapplan von der SerNet GmbH mit dem "Volltreffer-Award". CNS Computer Network Systemengineering GmbH

Den "Wachstums-Award" nahmen Ralf Czychun und Frank Müller für die CNS Computer Network Systemengineering GmbH entgegen CODA Computer und Programme GmbH

Den "Loyalitäts-Award" sicherte sich CODA Computer und Programme GmbH in Person von Tina Kahlenberg und Ringo Töpfer. Die Anreise aus Erfurt hatte sich für sie gelohnt. Immel Datentechnik

Andreas Immel. Geschäftsführer der Immel Datentechnik GmbH aus Mittelhessen, freut sich über den "Beständigeits-Award".

In Technik-Keynote, Break-out-Sessions, ausgewählten Masterclasses, Guided Tours, Expertengesprächen und einer Ausstellung erhielten die Partner dann Einblick in die neue Fujitsu-Welt. Eine Erkenntnis dabei war auch: Man kann und muss heute nicht mehr alles selbst machen.

Starke Technologiepartnerschaften sollen Fujitsu und später Fsas und seinen Partner helfen, lösungsorientiert zu agieren. Die eigene Hardware spielt dabei nach wie vor eine wichtige Rolle - sie ist aber nicht mehr der Einstiegspunkt in Verkaufsgespräche. Sie liefert die Grundlage, auf der die Visionen der Kunden Realität werden können.

Mehr zum Thema

Aus Fujitsu wird Fsas Technologies

Fujitsu fordert Anpassung – und lebt sie vor

Die letzten Fujitsu-Notebooks und PCs werden ausgeliefert

Marken-Quiz: Warum heißt Fujitsu eigentlich Fujitsu?