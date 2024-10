Richard Wagners "Das Rheingold" bildet den Auftakt zur Opern-Tetralogie "Der Ring des Nibelungen". Es wurde 1869 erstmals aufgeführt - ist aber in seiner Problemstellung heute wieder topaktuell. Denn darin prallen zwei völlig gegensätzliche Weltanschauungen aufeinander und leiten die Handelnden durch ihre nicht immer von edlen Motiven getriebenen Taten Entwicklungen ein, die im späteren Teil des Wagner-Werkes zum Weltuntergang - der Götterdämmerung - führen. Die Katastrophe nimmt dadurch ihren Lauf, das Alberich, glaubt, sich als Sterblicher innerhalb seiner Lebensspanne alles nehmen zu müssen. Das kommt uns auch heute bekannt vor.

In der Rheingoldhalle in Mainz will Fujitsu am 5. und 6. November 2024 unter dem Motto "Konnichiwa Zukunft" ein deutlich freundlicheres und optimistischeres Stück aufführen. "Mit dem Blick in die Zukunft bietet Fujitsu erneut eine Bühne für den Austausch über technologische Innovationen und wegweisende Partnerschaften", teilt das Unternehmen mit. Oder wie Wagner es gesagt hätte: "Lichtsohn du, leicht gefügter, hör und hüte dich: Verträgen halte Treu'! Was du bist, bist du nur durch Verträge: bedungen ist, wohl bedacht, deine Macht."

Fujitsu setzt Transformation zielstrebig fort

Die Fujitsu-Partner erhalten im Rahmen des Partnertages Einblicke in die neuesten Entwicklungen der Branche und in der Fujitsu-Welt und können sich mit führenden Köpfen der IT-Welt austauschen. Santosh Wadwa, Vice President, Head of Platform Business Germany und Christian Leutner, Senior Vice President, Head of European Platform Business, werden die Transformations-Reise von Fujitsu fortschreiben und ein klare Zukunftsbild zeichnen.

"Sie werden darstellen, wie das Unternehmen sich resilient aufstellt und die Rolle als führenden Anbieter von Datacenter-Lösungen im Markt einnimmt. Dass der Channel dabei die wichtigste Säule bleibt, ist für beide selbstredend", heißt es in der Einladung.

Deutliche Verbesserungen für den Channel

"Unsere Strategie und Innovationen basieren nicht nur auf technologischen Fortschritten und einer flexiblen, resilienten Organisation, sondern schaffen echte Mehrwerte für unsere Partner und deren Kunden", sagt Wadwa. "Ich freue mich, dass wir in Mainz die Möglichkeit haben, unseren Partnern aufzuzeigen, dass wir deutliche Verbesserungen für unseren Channel in Sachen Portfolio, Profitabilität und Geschwindigkeit erreicht haben."

Vor lauter Optimismus für die Zukunft wird die in vielen Bereichen schwierige aktuelle Lage jedoch nicht vergessen. Inspiration kann da der Vortrag von Deniz Aytekin geben. Aytekin ist einer der bekanntesten Fußball Schiedsrichter Deutschlands und wird über seine Erfahrungen in der Entscheidungsfindung und Führung unter Druck sprechen.

Agenda und Anmeldung

Daneben bietet die Agenda eine Reihe von Breakout Sessions, "Masterclasses" - etwa zu Private GPT oder Virtualisierung ohne VMware sowie Guided Tours, die vertiefte Einblicke in aktuelle technologische Entwicklungen ermöglichen. Zudem werden "zahlreiche namhafte Sponsoren vor Ort sein, um die neuesten Lösungen - gemeinsam mit Fujitsu - vorzustellen und den Austausch mit den Partnern zu fördern."

Die Veranstaltung ist kostenfrei, Fujitsu behält sich aber die Genehmigung der Anmeldung vor. Zur Anreise wird ein DB-Veranstaltungsticket angeboten. Zahlreiche namhafte Sponsoren werden vor Ort sein, um die neuesten Lösungen - gemeinsam mit Fujitsu - vorzustellen und den Austausch mit den Partnern zu fördern.

Wer nach all der positiven und zukunftsbejahenden Energie doch noch in etwas düsterere Welten abtauchen will, der kann das im Kimno tun. Im gerade angelaufenen Film "Hagen - Im Tal der Nibelungen" kann man dann zuschauen, wie Kriemhild und Siegfried die von Hagen pflichtbewusst und treu, aber auch grausam zusammengehaltene Welt ins Chaos stürzen. Vielleicht auch ein schönes Lehrstück, um sich dann selbst wieder daran zu machen, eine bessere Welt anzustreben - ganz nach dem Motto "Konnichiwa Zukunft".

