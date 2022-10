Das neue Tablet empfiehlt Fujitsu für gewerbliche Umgebungen - vom Büro über das Lager bis zur Werkstatt. Es wird von Intel-Prozessoren der 12. Generation und mit Intel Iris Xe-Grafik angetrieben. Vielfältige Schnittstellen wie USB-C, Thunderbolt 4, HDMI und ein optionaler Portreplikator ergänzen je nach Konfiguration die drahtlose Konnektivität mit Bluetooth 5.2, WiFi 6E und 4G/LTE. Damit wird das Tablet zum vollwertigen Notebook.

Gemacht für den Einsatz an jedem Ort

Das Fujitsu Stylistic Q7312 wurde nicht nur für den Einsatz im Büro konstruiert, sondern ist auch für die Produktion und den Außeneinsatz robust genug. Das IP42-konformes Gehäuse hat verstärkte Ecken und Schutzkappen für die Schnittstellen. Für unterwegs gibt es eine silikonähnliche TPU-Hülle mit Handschlaufe, Schultergurt und integriertem ausklappbarem Ständer.

Das 13.3 Zoll große Tablet zeigt A4-Dokumente in voller Größe an und verfügt über eine abnehmbare Tastatur. Mit dem Stift können digitale Dokumente schnell und sicher auf dem Bildschirm unterschrieben oder kommentiert werden. Nach Gebrauch parkt der Pen in der integrierten Halterung, wo er sicher verstaut ist und aufgeladen wird.

Schlank, wendig und sicher

Das 800 Gramm schwere Stylistic Q7312 ist mit einer Reihe von Zubehörteilen der vorherigen Generation kompatibel, sodass der Umstieg problemlos möglich ist. Fujitsu verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden. Damit kommen Anwender sicher und ohne Kompromisse durch den Arbeitsalltag. An Sicherheitsfunktionen sind eine integrierte Infrarotkamera mit Windows Hello-Unterstützung, ein Fingerabdrucksensor und ein Smartcard-Leser integriert. Auch ein Kensington Lock-Slot fehlt nicht.

Preise und Verfügbarkeit

Das Stylistic Q7312 kann ab sofort über Fujitsu und seine Reseller bestellt werden. Der Preis hängt von den Spezifikationen wie CPU, RAM, SSD ab, sagt Fujitsu ohne einen Startpreis zu nennen. Inoffiziell bewegt er sich ab rund 2.000 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer.