Der japanische Technologiekonzern Fujitsu hat ein neues Online-Konfigurations-Tool für seine Partner entwickelt, das die Arbeit des Channel erleichtern soll. Mit dem neuen WebArchitect können die Händler Produkte sowohl Anwendungs- als auch Kunden-spezifisch konfigurieren, egal ob es sich um ein Notebook oder ein komplexes System für das Data Center handelt, teilte Fujitsu mit. Beliebte Funktionen aus dem bisherigen SystemArchitect hat das Unternehmen dabei nach eigenen Angaben entweder direkt übernommen oder weiter verbessert.

Das Leistungszentrum der neuen Lösung reicht nach Angaben von Fujitsu von relativ einfachen Produktkonfigurationen, über das Nachrüsten von Lösungen und Zubehör, automatischen Verkabelungsassistenten bis zu komplexen Rack- und Data-Center-Szenarien. Eine Nutzung könne über jeden Internet-fähigen Client erfolgen. Manuelle Updates sind nicht nötig. Trotzdem bietet das Tool einen Zugriff auf die jeweils aktuellsten Produkt- und Presseinformationen, teilte das Unternehmen mit.

"Wir investieren jährlich ca. 1,5 Millionen Euro, um unsere Channel-Prozesse einfacher und die Zusammenarbeit für unsere Partner so effizient wie möglich zu gestalten", sagt Santosh Wadwa, Head of Product Channel Sales, Central Europe bei Fujitsu. Beim neuen Tool habe man die Vorzüge des bisherigen SystemArchitect beibehalten, "ihn aber um zeitgemäße, leistungsfähige Funktionalitäten erweitert".

Wer will kann den WebArchitect zudem in seinen Online-Shop integrieren. Die Endkunden erhalten dann einen separaten Zugang, um etwa Konfigurationen mit dem Partner auszutauschen. Interessierte Partner können sich per Live-Demo schulen lassen. Der nächste Termin ist am 19. Mai dieses Jahres. Anmeldungen sind über das Partner-Portal von Fujitsu möglich.

