Es ist ja bereits einige Wochen her, dass die Channel Excellence Awards von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Context verliehen worden sind. Die ChannelPartner-Redaktion nimmt sich aber nochmals jede Kategorie vor, um zusammen mit den Context-Experten genauer in die Bewertungen zu schauen.

Im PC-Geschäft ist bei den Formfaktoren der Trend zu Notebooks ungebrochen. Trotzdem werden nach wie auch stationäre Clients nachgefragt. In Büros mit festen Arbeitsplätzen und bei Empfangstresen sind nach wie vor Desktop-PCs im Einsatz. Für Spezialanwendungen in vertikalen Märkten wie Medizin, Retail oder industrieller Fertigung werden PCs nachgefragt, die individuell konzipiert werden. Im Consumer-Segment setzen vor allem Gamer auf stationäre Clients, da sie im Vergleich zu Notebooks bessere Performance und zahlreiche Erweiterungs- und Upgrade-Optionen bieten.

Bekanntlich hat sich Fujitsu Ende April 2024 aus dem europäischen PC-Markt verabschiedet. Seither werden nur noch Lagerbestände abverkauft. Der Vergabe der Channel Excellence Awards 2024 lagen noch die Befragungsergebnisse 2023 zugrunde. So konnte Fujitsu ein letztes Mal in diesem Produktsegment punkten und setzte sich in der Kategorie "Stationäre Clients" an die Spitze. Damit machten die befragten Reseller dem scheidenden Fujitsu-PC-Geschäft ein würdiges Abschiedsgeschenk.

