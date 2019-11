Bei Fujitsu löst ein zwölfköpfiger "Circle of Experts" den bisherigen Partnerbeirat ab. Das auch personell neu besetzte Gremium soll die Wahrnehmung der Interessen des Channels gegenüber dem Hersteller fortführen. Das hat Fujitsu zum Auftakt seiner Hausmesse "Forum" in München bekannt gegeben. Bei der Neustrukturierung habe man das Feedback der Partner an Fujitsu berücksichtigt. Das erste Treffen des Gremiums findet im Anschluss an das Fujitsu Forum am 7. und 8. November 2019 statt.

Der Circle of Experts setzt sich aus je zwei Vertretern von Fujitsu-Select-Expert-Partner aus den vier Vertriebsregionen in Deutschland, sowie je zwei Vertretern aus Österreich und der Schweiz zusammen. Es ist also kein von den Partnern gewähltes Gremium, sondern ein von Fujitsu besetztes. Bereits 2013 wurde der zuvor nur aus Vertretern deutscher Systemhäusern bestehende Partnerbeirat um jeweils zwei Vertreter aus Österreich und der Schweiz ergänzt und so zum Partnerbeirat DACH erweitert.

Auch interessant: Fujitsu möchte 700 neue Mitarbeiter einstellen

Aufgabe des "Circle of Experts" sei die Entwicklung neuer, gemeinsamer Geschäftsmodelle und die Weiterentwicklung des Fujitsu-Partnerprogramms. Damit ist die Zielsetzung dieselbe, wie beim bisherigen Partnerbeirat. Dazu können die Partner-Vertreter die von ihnen wahrgenommenen Trends und Veränderungen im Markt einbringen. Im Mittelpunkt der Tätigkeit stehe aber der branchenweite Wandel, "der integrierte Service- und Lösungsanbieter anstelle reiner Hersteller favorisiert", teilt Fujitsu mit. Auch diese Fragestellung wurde vom Partnerbeirat schon früher aufgegriffen und behandelt.

Dabei komme es vor allem auf die Fähigkeit zur partnerschaftlichen Kollaboration mit Akteuren aus vielen anderen Bereichen an. "Für Fujitsu und die Select Expert Channel-Partner bedeutet das: Die Hardware bleibt die Basis für eine nachhaltige Kundenbindung - und ebnet den Weg für ein erweitertes, zukunftsfähiges Dienstleistungsportfolio", so das Unternehmen.

Lesetipp: Neuer Channel-Chef bei Fujitsu - Santosh Wadwa folgt auf Louis Dreher