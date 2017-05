Die drei Neuzugänge aus der Celsius-Produktfamilie von Fujitsu sollen Vorreiter in ihrer Kategorie werden: eine mobile Workstation mit dem biometrischen Authentifizierungssystem, eine leistungsstarke Desktop Workstation sowie eine SFF-Workstation für beengte Verhältnisse.

Mobile Workstation mit Quadro-Power

Der elegante 15,6 Zoll Celsius H770 verfügt mit PalmSecure über die sicherste Authentifizierungsmethode, die es für mobile Workstations gibt. Die Workstation beinhaltet außerdem die aktuellste Generation der Intel E3-1500M v6-Prozessorfamilie, die neuesten professionellen Nvidia Quadro-Grafikkarten mit bis zu 1024 Cuda-Kernen sowie einen Port Replikator, der mit sieben Fujitsu Lifebook-Modellen kompatibel und somit ideal für Shared Desk-Umgebungen geeignet ist.

Die Zehn-Liter-Workstation

Die verbesserte Celsius J550/2 unterstützt weiterhin Full-Height-Grafikkarten, jetzt aber bis hin zur Nvidia Quadro P2000 und ist laut Fujitsu die leistungsfähigste SFF-Workstation ihrer Klasse. Trotz des geringen Gehäusevolumens von 10 Litern kann sie bis zu elf Monitore antreiben: Drei dieser Bildschirme können von der Intel HD Graphics P530 On-Board-Grafikkarte angetrieben werden und weitere acht von zwei Nvidia Quadro P600-Grafikkarten, ideal geeignet für Multi-Monitor Szenarien.

Microtower mit Cold Plug Access

Die Celsius W570 Desktop Workstation setzt neue Standards in puncto Leistung und platzsparendem Design. Trotz eines 30 Prozent kleineren Gehäuses liefert sie die gleiche Leistung wie das Vorgängermodell. Die W570power+ bietet mehr Erweiterungsmöglichkeiten und kann zusätzlich mit bis zu drei SSDs für NVMe PCIe M.2-Schnittstellen ausgerüstet werden. Als Neuerung gibt es auch hier einen Cold Plug Access für Speichergeräte an der Vorderseite. Mit der Nvidia Quadro P4000-Karte ist sie für professionelle Virtual Reality-Anwendungen gerüstet.

Thomas Bretthauer, Director Global Product Management Workstations bei Fujitsu, erklärt: "3D und Virtuelle Realität halten verstärkt Einzug in Unternehmen, vor allem im Bereich Computer Aided Design (CAD), wie auch in der Architektur, Konstruktion und Entwicklung. Die Möglichkeit, Produkte und Szenarien so zu visualisieren, erlaubt es den Unternehmen, ihre Planungs- und Entwicklungszyklen zu verkürzen und ausgefeilte Vertriebs- und Marketingerlebnisse in Showrooms oder bei Veranstaltungen zu schaffen. Mit unseren 26 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Workstations streben wir immer danach, ein Höchstmaß an Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten."

Alle neuen Fujitsu Celsius Desktop Workstation-Modelle sind ab sofort verfügbar. Die Preise variieren je nach Modell oder Konfiguration und starten bei 779 Euro für die Celsius J550/2 und W570, 819 Euro für die Celsius W570power+ sowie 1.399 Euro für die Celsius H770 mobile Workstation. (KEW)