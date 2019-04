Um klassische Dokumente vom Papier in digitale Form zu bringen und sie dann intelligent innerhalb von Unternehmen, Organisationen oder Behörden speichern, verarbeiten und zur Verfügung stellen zu können, ist einiges an Fachwissen notwendig. Insbesondere Systemhäuser müssen entsprechendes Know-how mitbringen, um ihre Kunden kompetent bei der Dokumentenerfassung und beim Dokumentenmanagement beraten zu können.

Für Neil Walker, Senior Manager, Channel Marketing bei PFU EMEA, ist dies mit ein Grund, warum sich das von der Fujitsu-Scanner-Tochter aufgelegte Partnerprogramm "Imaging Channel Program" eins regen Zulaufs erfreut: "Unternehmen suchen zunehmend nach Lösungen, die Digitalisierungsprozesse unterstützen. Folglich müssen sich ihre Anbieter darauf verlassen können, dass ihre Partner ihnen erstklassige Lösungen und alle benötigten Materialien zur Verfügung stellen", erläutert Walker.

Darüber hinaus müsse ihr anhaltendes Engagement und ihre Loyalität anerkannt und gewürdigt werden. Der Channel-Manager betont daher den Stellenwert des indirekten Vertriebs: "Der Channel ist und bleibt unser zentraler Vertriebsweg in EMEA", bekräftigt er.

Lesetipp: PFU zeichnet die besten Partner aus

53 neue Partner in Deutschland

Konkret konnte PFU in den letzten zwölf Monaten in Europa 396 neue Unternehmen im Partnerprogramm willkommen heißen. Auf Deutschland entfielen dabei 53 neue Partner. Das "Imaging Channel Program" bieten den Resellern umfassende Unterstützung beim Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit im Bereich leistungsfähiger Bilderfassungslösungen, einschließlich Marketingmaterialien und Trainingsdienstleistungen. PFU EMEA offeriert auch das Treueprogramm "Imaging Rewards".

Damit werden der Einsatz und der Umsatz der Partner mit PFU-Lösungen honoriert. Darüber hinaus können die Partner strategische Hilfestellungen bei der Weiterentwicklung ihrer Business-Pläne erhalten. Andere Incentives umfassen beispielsweise interessante Reisen oder neueste Produkte der Unterhaltungselektronik. Durch die Verfügbarkeit in 59 Ländern im EMEA-Gebiet nehmen zwei Drittel aller neuen Partner sowohl am "Imaging Channel Program" auch an der "Imaging Rewards"-Kampagne teil.

Lesetipp: So verkaufen Sie Dokumentenscanner

Derzeit läuft auch noch der Verkaufswettbewerb "Japan II". PFU-Partner können hier eine Reise nach Japan und einen Besuch der dort ansässigen PFU-Zentrale gewinnen. Um eine Chance auf den Gewinn zu erhalten, mussten die Teilnehmer noch rasch ihre zwischen November 2018 und Ende März 2019 getätigten Verkäufe registrieren.