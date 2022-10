Im Rahmen seines Programms "Growing with Partners" hat Fujitsu mit der "Mountaineers Club Competition" ein Incentive ein gestartet, dass das Erreichen kollektiver Ziele auch besondere Anreize fördern soll. Die Umsatz-Aktion läuft bis zum 31. März 2023 - also dem Ende des laufenden Fujitsu-Geschäftsjahres. An ihr nehmen alle Partner automatisch teil, die eine gültige Kennung im Fujitsu Channel-Partner-Portal haben.

"Wir freuen uns, unseren Partnern in diesem Fujitsu-Geschäftsjahr wieder eine umsatzbasierte Incentive-Reise anbieten zu können", sagt Santosh Wadwa, Head of Product Channel Sales für Central Europe bei Fujitsu. "Die Reise ist ein echtes Highlight und eine optimale Motivation, die eigenen Anstrengungen für Umsatz und Wachstum zu maximieren. Das ungezwungene Ambiente vor Ort ist die Basis für gute persönliche Gespräche verbunden mit viel Spaß und Sehenswertem. Es lohnt sich dabei zu sein."

Für einen fairen Wettbewerb sammeln die Partner in fünf Umsatzklassen Punkte. Es gilt, in der eigenen Umsatzklasse entweder gemessen an gesammelte Punkten einen der ersten drei Plätze zu belegen oder prozentual das stärkste Wachstum gegenüber dem Vorjahr auszuweisen. Pro Umsatzkategorie wird zusätzlich mit NetApp und Intel jeweils ein "Primeflex"-Sieger gekürt. Basis ist eine gültige Select Expert Zertifizierung in der jeweiligen Produktkategorie zum Stichtag am 31. März 2023.

Punkte gibt es vor allen für erzielten Umsatz. Monatlich stehen zudem bestimmte Fujitsu-Produkte im Fokus, für deren Verkauf es zusätzliche Bonus-Punkte gibt. Im November sind das etwa die "Primergy"-Server. Aber auch für die Teilnahme am Partnertag, die Nutzung des "Digital Transformation Center" oder des "CX Lab" sowie die Anmeldung auf der "EcoSystem"-Platform winken Punkte.

Die Gewinner gehen auf eine Reise nach Montenegro. In der Stadt Budva wartet auf sie ein umfangreiches Programm - getreu dem Motto "Mountaineers Club Competition" natürlich mit einem Ausflug in die montenegrinischen Berge. Auf dem Program stehen untr anderem der Nationalpark Lovcen und ein Besuch der ehemaligen Hauptstadt Cetinje. Außerdem wird es natürlich ausreichend Gelegenheit geben, sich mit Produkten und Strategien von Fujitsu, NetApp und Intel zu beschäftigen und mit Firmenvertretern zu sprechen. Nähere Informationen finden Fujitsu-Parter im Partnerportal.

