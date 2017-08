Am 1. August ging Fujitsus "Select Connect"-Plattform nun mit allen Features live. Dort können Fujitsus Select-Partner ihre Projekte bei Kunden nicht nur noch einfacher anmelden ("Deal Registration"), sondern sogar das gesamte Kundenprojekt komplett digital abbilden. Das heißt, der Partner gibt die Projektdaten direkt in die Salesforce-basierte Fujitsu-eigene CRM-Datenbank ein. Ein Neukunde wird dort also auch neu angelegt. Daraufhin erstellt das CRM-System gleich ein passendes Angebot für diesen Kunden - indem es dem Partner auch bestimmte Preispunkte für diesen Kunden vorschlägt. Der Fujitsu-Reseller kann dieses automatisch erstellte Angebot eins-zu-eins übernehmen, oder es - je nach Wunsch - auch partiell verändern.

"Dieses Feature war unseren Partnern sehr wichtig", so Louis Dreher, Senior Director Channel Sales Germany bei Fujitsu, im Gespräch mit ChannelPartner. "Natürlich wäre es für uns ein Einfaches, den ganzen Prozess voll automatisch durchzuführen, ohne zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten unserer Partner, so wie es einige Wettbewerber tun. Aber dann müsste der ganze Prozess komplett neu angestoßen werden, falls der Partner mit dem vom System vorgeschlagenen Angebot nicht ganz einverstanden wäre".

Bei "Select Connect" hat der Fujitsu-Partner jederzeit die Möglichkeit, manuell einzugreifen - falls erwünscht und nur insofern der Hersteller diesem Preisvorschlag zustimmt. Konkret bedeutet es, dass die Preishoheit schlussendlich stets bei der Sales-Abteilung von Fujitsu verbleibt. Außerdem kann der Fujitsu-Partner in "Select Connect" auch einen so genannten "Special Price Request" starten, also eine Anfrage nach einem speziellen Projektpreisreis. Das war bisher in dem System nicht möglich. Ebenfalls verbessert wurde dort die Weitergabe der Leads (Endkundenanfragen) von Fujitsu an Partner.

Auf jeden Fall können Select Partner nun vollumfänglich auf Fujitsus CRM-System zugreifen. Im Gegenzug ist der Hersteller nun in der Lage, jede Kundenanfrage, die an den Partner weitergeleitet wurde, nachzuverfolgen ("Lead Tracking").