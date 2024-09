Mit dem "Value4You Basics"-Portfolio und dem "Support-Booster" bietet Fujitsu Partnern über die Distribution jetzt zusätzlichen Anreize zum Verkauf von Primergy-Servern. Im Rahmen der Aktionen können Partner die Server zu attraktiven Konditionen erwerben und erhalten beim Kauf eines 5-Jahre-Support-Packs ein zusätzliches Jahr Support kostenlos.

Die Value4You Basics-Aktion läuft bis zum 31.3.2025. Sie soll den Absatz der Primergy-Tower-Server TX1310 M5, TX1320 M5 und TX1330 M5 sowie des Rack-Servers Primergy RX1330 M5 fördern. Alle Aktionsmodelle sind für gängige Single-Socket-Anforderungen konzipiert und für kleinere und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Einstiegsprojekte im Datacenter-Bereich geeignet.

Für einfache Bestellabwicklung der sofort verfügbaren Systeme ist auch gesorgt. Dazu muss lediglich die extra angelegte, mit "VFY" für "Value4You" beginnende Bestellnummer im Webshop des bevorzugten Distributors eingeben werden. Partnern verspricht Fujitsu dann ohne zusätzliche Projektpreisanfragen sofort den günstigsten Preis.

Ein Jahr zusätzliches Jahr Support

Zusätzlich erhalten Partner bis zum 31.03.2025 die Möglichkeit, über die Fujitsu-Distribution beim Kauf eines 5-Jahre-Support-Packs für Primergy-Dual-Socket-Server automatisch ein zusätzliches Jahr Support kostenlos dazu. Das zusätzliche Support-Jahr wird bei der Angebotserstellung über die Fujitsu-Distribution oder das Small-Deal-Coaching-Tool dazu automatisch auf 0 Euro gesetzt.

"Mit diesen Booster-Angeboten bietet Fujitsu seinen Partnern die perfekte Möglichkeit, ihre Infrastrukturangebote kosteneffizient und zukunftssicher zu gestalten", sagt Santosh Wadwa, Vice President - Head of Platform Business Deutschland bei Fujitsu. "Partner durch attraktive Konditionen und erweiterten Support die Chance zu bieten, langfristig zuverlässige und wirtschaftliche IT-Lösungen bei ihren Kunden zu realisieren, hat für Fujitsu einen großen Stellenwert".

Weitere Informationen zur "Value For You"-Aktion, zur Support-Booster-Aktion sowie zu den nächsten Terminen des bereits länger laufenden Datacenter-Trainingsangebots für seine Channel Partner bietet Fujitsu hier an.

Mehr zum Thema

Fujitsu kann auch Datacenter

Fujitsu stellt Entry-Level-Storage-Lösung vor

Warum heißt Fujitsu eigentlich Fujitsu?