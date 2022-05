Im vergangenen Jahr starteten Fujitsu und Siewert & Kau eine einzigartige Aktion im Rahmen von "Think global - act local", die Green IT, Nachhaltigkeit und soziales Engagement kombiniert, wie ChannelPartner hier berichtete. Hersteller Fujitsu und Bergheimer Distributor spenden pro gekauften Server eine Etage eines Bienenstockes für das Städtische Behindertenzentrum Dr. Dormagen-Guffanti. Mehrere gekaufte Server ergeben also in Summe einen kompletten Bienenstock.

Die Aktion brachte unterm Strich 15 Bienenstöcke für den aktiven Umweltschutz. Bienen sind wertvoll für Landwirtschaft, Artenvielfalt und ein oft unterschätzter Wirtschaftsfaktor, da sie nahezu kostenlos 80 Prozent unserer Nutz- und Wildpflanzen bestäuben. Zudem ist die Imkerei eine interessante und produktive Tätigkeit, die den beeinträchtigten Bewohnern des Zentrums viel Freude bereitet.

Hauptsache es brummt

"Wir haben viel gutes Feedback zu dieser Aktion bekommen", erklärt Managing Director Björn Siewert von Siewert & Kau. "Gerade die Kombination Umweltschutz und die lokale Unterstützung des Behindertenzentrums hat Aufmerksamkeit erregt und mag der Grund sein, dass sich die Kunden letztlich dafür entschieden haben, bei uns einen Fujitsu Server zu erwerben."

Auch für Fujitsu als global arbeitendes Unternehmen ist die lokale Aktion ein Riesenerfolg, bestätigt Nils Ackermann, Account Manager bei Fujitsu: "Wir koppelten eine soziale mit einer ökologischen Aktion. So konnten wir den Menschen etwas zurückgeben. Es fühlt sehr gut an, zu sehen, was dabei herausgekommen ist."

Die Motivation an andere Unternehmen im B2B-Umfeld, sich ebenfalls zu engagieren, ist ein schöner Nebeneffekt der Aktion. "Das ist wie eine kleine Welle, die durchgeht. Die einen Spenden etwas, andere machen etwas für Schulen oder Kindergärten", sagt Managing Director Markus Hollerbaum von Siewert & Kau. "Das ist ein weiterer positiver Effekt, dass sich Firmen lokal engagieren."

