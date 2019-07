Die Kontron S&T AG, Tochterunternehmen des österreichischen Systemhauses S&T AG und Anbieter von IoT- und Embedded Computing-Technologie, übernimmt das Industrial-Mainboard-Geschäft von Fujitsu in Augsburg. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der Kartellbehörden. Wird diese erteilt - wovon offenbar ausgegangen wird - soll die Übernhame bereits im Oktober 2019 erfolgen. Finanzielle Details haben die Beteiligten nicht bekannt gegeben.

Fujitsu hatte die Fertigung in Augsburg nach dem Ende des Joint Ventures mit Siemens aufrechterhalten und sie jahrelang immer wieder als Trumpfkarte im Wettbewerb mit anderen Server-, PC-und Notebook-Herstellern bezeichnet ("Wir sind der einzige PC-Fertiger in Deutschland!"). Das regionale Management sah das Informationen von ChannelPartner zufolge auch 2018 noch so, übergeordnete Manager hielten das moderne Werk in Europa aber nicht mehr für erforderlich. Dazu dürfte auch beigetragen haben, dass das Unternehmen das Geschäft mit Endgeräten Ende 2017 in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Lenovo ausgelagert hatte. Im Oktober 2018 kam dann trotz aller früher ausgegebenen Durchhalteparolen und Bekenntnissen zum Standort Augsburg die Nachricht, dass die Fertigung in Augsburg Ende September 2020 aufgegeben werden soll.

Die modernen Anlagen und die qualifizierten Mitarbeiter weckten sofort Begehrlichkeiten bei regionalen Unternehmen. Wie ChannelPartner Anfang 2019 erfuhr, liefen bereits damals diverse Gespräche, wie die Anlagen in passende Einheiten für den Verkauf und für den weiteren Betrieb unterteilt werden können und wie möglichst rasch sichergestellt werden kann, dass die qualifizierten Mitarbeiter einen Besitzerwechsel mitmachen. Mit der Übernahme der Mainboard-Fertigung, dem Herzstück des Augsburger Fujitsu-Werks, durch die ebebfals in Augsburg ansässige Kontron S&T AG ist ein wesentlicher Schritt auf diesem Weg getan.

"Für Kontron ist die Übernahme des Embedded-Motherboard-Geschäfts von Fujitsu Technology Solutions ein strategischer Schritt, um die Produkte mit eigener IoT-Software-Technologie zu ergänzen", teilt der Käufer mit. Es will zudem "geeigneten Mitarbeitern von Fujitsu Technology Solutions mit relevanten Qualifikationen in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten". Mit ihnen will es "das bisherige Fujitsu-Mainboard-Geschäft auf dem hohen Niveau an Expertise und Fertigkeiten fortführen", teilt Kontron mit.