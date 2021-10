Der japanische Techkonzern Fujitsu feiert das 20-jährige Bestehen seines Logistikmodells "Value for you" (V4Y) mit zahlreichen Produktangeboten. In den kommenden Monaten will der Hersteller ein großes Marketingprogramm starten, um die Aktion zu unterstützen. Die Value-For-You-Produkte sind ausschließlich über die Distribution erhältlich.

Geplant sind monatlich wechselnde Aktionen zu etwa Lifebook-Notebooks, Esprimo-Desktop-PCs und Primergy-Servern. Nach Angaben des Herstellers sollen sie, wie im Fall der Primergy-Server, um bis zu 50 Prozent günstiger angeboten werden als normalerweise. Die Aktion soll bis zum Jahresende laufen.