Aus diesem Grund gehen diese Azubi-Tage in die zweite Runde: Ab Oktober 2017 können Auszubildende der Channel-Partner von Fujitsu aus dem gesamten Bundesgebiet an einem der mehreren Azubi-Days in Augsburg teilnehmen. So soll der Fujitsu-Azubi-Tag von nun an im monatlichen Rhythmus stattfinden. Damit möchte Fujitsu der großen Nachfrage der Reseller gerecht werden und möglichst viele Vertriebspartner bei der Ausbildung ihrer Nachwuchskräfte unterstützen.

Und warum wird diese Offerte von den Azubis der Fujitsu-Partner so gerne angenommen? ChannelPartner war dieses Jahr selbst vor Ort bei diesem Event und konnte berichten, dass die Azubis der Systemhäuser und Distributoren mit voller Begeisterung dabei waren und sich auch aktiv ins Geschehen einmischten.

Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Rund 100 Azubis von Fujitsu-Partnern kamen jeweils zu jedem der insgesamt drei Fujitsu Channel-Azubi-Tagen 2017 nach Augsburg. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

ChannelPartner-Chefredakteur Dr. Ronald Wiltscheck stellte in seinem Vortrag die Digitalisierungstrends in der Channel-Presse vor. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Nicole Krebs, Senior Business Development Manager Channel Deutschland bei Fujitsu, erklärt die Quizregeln. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Beim anspruchsvollen Vortrag von Thorsten Höhnke, dem Chefstrategen in Sachen Cyber Security bei Fujitsu Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Die vier Quiz-Kandidaten, ganz rechts: Der Schiedsrichter Luca Moormann, Business Developer bei Fujitsu. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Paul Flemming, Leiter Vertriebscenter Südost und Katrin Praßler, Regional Sales Manager (beide Fujitsu) verabschieden die Azubis der Channelpartner von Fujitsu.

Immer hin erhalten die Auszubildenden an diesem einen Tag bei Fujitsu in Augsburg die einmalige Gelegenheit, IT in der kompletten Wertschöpfungskette kennenzulernen - von der Beratung über die Produktion bis hin zur Installation. Die moderne Produktionsanlage für IT-Produkte, die Fujitsu in Augsburg betreibt, bietet hierfür gute Voraussetzungen.

Lesetipp: Der allererste Azubi-Tag bei Fujitsu

Channel Young Community

Die Aus- und Weiterbildung junger Talente hat bei Fujitsu eine sehr hohe Priorität. Daher hat der Hersteller nun auf vielfachen Wunsch die so genannte "Channel Young Community" (CYC) ins Leben gerufen. Acht junge, ambitionierte Fujitsu-Mitarbeiter aus dem Bereich Channel Sales entwickeln dabei in Zusammenarbeit mit anderen Bereichen Ideen und Zukunftsstrategien für den Fujitsu Channel. Dazu gehören auch die kritische Analyse der derzeitigen Organisation sowie das Erarbeiten von Optimierungsvorschlägen, zum Beispiel von neuen Werkzeugen und Prozessen, um für die Vertriebspartner von morgen auch noch ein attraktiver Hersteller zu bleiben.

"Meister fallen nicht vom Himmel - sie werden ausgebildet. Auch die in vielen Branchen so dringend gesuchten Fachkräfte sind das Ergebnis einer umfassenden Ausbildung. Nur wer entsprechende 'Nachwuchsarbeit' betreibt, kann sich die Spezialisten von morgen sichern - und den damit verbundenen Wettbewerbsvorteil. Angebote wie die Channel Young Community und die Azubi-Tage sind für alle Beteiligten eine klare Investition in die Zukunft. Denn hier arbeiten wir alle gemeinsam daran, dass der Nachwuchs die beste Ausbildung bekommt. Die große Resonanz vom Markt, aber auch aus unseren eigenen Reihen zeigt uns, dass wir mit unseren Initiativen den richtigen Weg eingeschlagen haben", begründet Louis Dreher, Senior Director Channel Sales Germany bei Fujitsu, dieses Engagement für die künftigen IT-Kaufleute und Fachinformatiker.