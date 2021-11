Andy Felbinger ist bei G Data zum Head of Sales Deutschland aufgestiegen. In dieser Position leitet er ein 18-köpfiges Team aus Innen- und Außendienst. Das kümmert sich einerseits um die Betreuung der Vertriebspartner, soll aber andererseits unter Felbinger auch das B2B-Neukundengeschäft ankurbeln. Felbinger berichtet direkt an Cornelia Lehle, die den gesamten DACH-Vertrieb bei G Data CyberDefense verantwortet.

"Andy ist genau der Richtige für diese Position", sagt Lehle. " Er ist sehr erfahren und wird unser Business weiter vorantreiben, so dass wir unsere Position im Markt gerade mit unseren Dienstleistungen gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern weiter ausbauen können." Felbinger selbst sieht derzeit insbesondere mit den Security Awareness Trainings und den Dienstleistungen Möglichkeiten, denn die seien "ein gutes Package" für Kunden und Partner.

Andy Felbinger arbeitet seit sieben Jahren bei G Data. Er kam 2014 als Key Account Manager, wurde dann Regionalleiter West und Anfang 2020 schließlich Head of Partner Development. Er kam 2010 als Quereinsteiger in die IT-Branche und war zunächst bei Avira im Vertrieb tätig, zuletzt als Teamleader für den Partnervertrieb in der DACH-Region.

