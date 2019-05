"Security wird immer komplexer", stellt Hendrik Flierman, Global Sales Director bei G Data fest. Allerdings sei weder in den Unternehmen noch im Fachhandel immer die erforderliche Kompetenz vorhanden. Das sei kein Vorwurf, sondern eine Feststellung: Vielfach sei es einfach nahezu unmöglich, sich neben dem Tagesgeschäft noch intensiv mit dem rasch wandelnden Bereich IT-Security zu beschäftigen.

Technisch begegnet G Data dieser Aufgabe mit der unter dem Namen "DeepRay" angekündigten Integration von KI und maschinellem Lernen in seinen Produkte. Zusätzlich will G Data diesem Problem nun auch mit einer zwei neuen Dienstleistungsangeboten umfassender Channel-Kampagne zu Leibe rücken: Einmal mit den eigenen "Cyber Defense Services", zum anderen mit einer umfangreichen Auswahl an Security Awareness Trainings.

Bereits Ende 2018 hatte G Data eine Qualifizierungsoffensive für Partner gestartet. Dazu wurde das Partnerportal neu aufgebaut. Neben der Verwaltung der Lizenzen ihrer Kunden, Informationen zur Rabattierung und aktuellen Aktionen finden G-Data-Partner dort auch zahlreiche Weiterbildungsangebote. Die nun hinzugekommenen Security Awareness Trainings richten sich an Mitarbeiter in Anwenderunternehmen.

Die Fachhandelspartner von G Data bekommen eine Management-Plattform, über die sie mehr als 30 Kurse zu Themen wie Phishing, Ransomware oder dem korrekten Verhalten bei der Benutzung eigener Endgeräte im Unternehmen (BYOD) ihren Kunden anbieten und zur Verfügung stellen können.

Die Schulungen sind nicht als umfassende Einmalschulungen, sondern als kleine, leicht verdaubare Einheiten konzipiert, die bei Bedarf auch wiederholt werden können. Fliermann sieht sie beispielsweise als eine flankierende Maßnahme bei der Vorbereitung eines Unternehmens auf eine Zertifizierung wie ISO 27001. Aber auch um Sicherheit langfristig im Bewusstsein der Anwender zu verankern, eigneten sie sich. Vor den Trainings lässt sich ein Wissenstest durchführen, um zu ermitteln, wo der Schulungsbedarf bei der Belegschaft am höchsten ist. Interessierte Partner können sich jetzt bei G Data melden, erste Pilotprojekte sollen dann im Juni starten.

Zusätzlich ist angedacht, das Partnerprogramm um eine Kennzeichnung für E-Learning-Partner zu ergänzen. Die soll dann zusätzlich zur bestehenden Partnerstufe vergeben werden und helfen, Endkunden gegenüber das Angebot und die Kompetenz herauszustellen.

G Data Cyber Defense Services erreichen die Partner

Der nächste Schritt beim Ausbau des Serviceportfolios für die Partner ist ebenfalls bereits in Vorbereitung. Die bisher für Enterprise-Kunden angebotenen Dienstleistungen durch G-Data-Experten sollen ab Sommer auch über die Partner vertrieben werden. Aktuell ist das Angebot in drei Intensitätsstufen gegliedert. Die dritte und höchste besteht aus einem individuellen und aufwändigen Pen-Testing der Infrastruktur des Kunden. Sie bleibt vorerst Enterprise-Kunden vorbehalten.

Die Stufen eins und zwei sollen dann aber auch über Partner angeboten werden. Ergebnis der Beschäftigung mit den Systemen der Kunden sind Handlungsempfehlungen zur Steigerung des Sicherheitsniveaus. Damit ist das Angebot kein Audit, kann aber helfen, eines vorzubereiten. Flierman betont, dass es sich immer um einen individuell angefertigten Bericht handelt, nicht um einen automatisch generierten Report.

Außerdem können die G-Data-Experten zu Rate gezogen werden, wenn ein akutes Sicherheitsproblem vorliegt, etwa ein erfolgreicher Ransomware-Angriff. Auch das soll bald im Auftrag der Fachhändler möglich sein. Aktuell sieht sich G Data nach geeigneten Partnern um, die diese Dienstleistungen in den Markt bringen können. Weitere Schritte sind im Sommer geplant.