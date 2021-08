Schon traditionell haben sich mit Beginn des Ausbildungsjahres neue Auszubildende den G Data Campus in Bochum angeschaut. Nach einem Rundgang und einem Blick ins Firmenmuseum geht es dann jetzt richtig mit der Arbeit los - entweder als Kauffrau-/mann für Büromanagement, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ausbilden oder als Auszubildende zur Mediengestalterin. Nach sieben Auszubildenden im Vorjahr sind es dieses Jahr sechs, die in die Fußstapfen von inzwischen über 20 Vorgängergenerationen an Azubis treten.

"Nachwuchsförderung ist uns sehr wichtig", sagt Kai Figge, Gründer und Vorstand von G Data CyberDefense. "Umso mehr freuen wir uns auch in Zeiten von Corona sechs neue Auszubildende und damit die 23. Azubi-Generation auf unserem Campus begrüßen zu können. Bereits seit 1998 bieten wir die Möglichkeit einer praxisnahen Ausbildung, bei der Auszubildende aktiv ins Tagesgeschäft mit eingebunden werden. So möchten wir Berufseinsteigern eine Perspektive in die Zukunft eröffnen und freuen uns jedes Jahr über die Übernahme unserer Absolventen."

Während der Einführungstage lernen die Auszubildenden Campus und Unternehmen kennen. Anschließend beginnen sie dann ihre Ausbildung, in der sie mehrere Abteilungen des Unternehmens durchlaufen. Für 2022 hat G Data bereits Stellen ausgeschrieben. Gesucht werden diesmal Softwareentwickler, Windows-Administratoren, Service-Techniker, Support-Spezialisten, Service-Mitarbeiter für private Kunden und Viren-Analysten.

