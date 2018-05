Hendrik Flierman übernimmt ab sofort die Position des Global Sales Directors bei der Bochumer G Data Software AG und bündelt so die Führung seines DACH- und internationalen Vertriebs in einer übergeordneten Position. Flierman verantwortet den Ausbau der Vertriebsaktivitäten im In- und Ausland und berichtet direkt an den Vorstand. Er folgt auf Jürgen Venhorst, der das Unternehmen zum Ende Mai 2018 verlässt.

Der 38-Jährige startete einst seine Karriere bei der spanischen Panda Software und ist seit 2005 bei G Data in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als Leiter der Qualitätssicherung. Einer seiner Schwerpunkte lag auf dem Business Development, wo Flierman nachhaltig positive Ergebnisse erzielen konnte. Durch seine lange Tätigkeit bei G Data, kennt er das Unternehmen und seine Lösungen sehr gut, vermeldet das Unternehmen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Hendrik Flierman für die Aufgabe als Global Sales Director gewinnen konnten", erklärt Kai Figge, Vorstand und Gründer der G Data Software AG. "IT-Sicherheit made in Germany kommt bei unseren Kunden gut an, bietet aber noch Wachstumschancen. Durch seine Produkt- und Business-Development-Expertise ist Hendrik Flierman genau der Richtige, um dieses Vertriebswachstum im In- und Ausland voranzutreiben."

"Die neue Position gibt mir die Möglichkeit, die Weiterentwicklung und strategische Ausrichtung von G Data entscheidend mitzugestalten", sagt Hendrik Flierman, Global Sales Director bei G Data. "Immer mehr Unternehmen erkennen, dass ‚German Sicherheit‘ ein entscheidender Faktor für die Wahl der AV-Lösung ist. Gemeinsam mit dem erfahrenen Vertriebs-Team möchte ich dieses Thema vorantreiben."

Passend dazu: G Data feiert 33. Geburtstag mit Sonderaktion