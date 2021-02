"Die Kommunikation mit unseren Partnern ist im Verlauf der Corona-Pandemie eher noch intensiver geworden als vorher", berichtet Hendrik Flierman, Vice President Global Sales & B2B Marketing bei G Data. "Früher kamen beim Außendienst noch die Fahrzeiten hinzu, heute lassen sich dank der gestiegenen Akzeptanz für Video-Calls mehr Termine an einem Tag machen - dadurch sind die Kollegen trotz der räumlichen Entfernung heute oft näher an den Sorgen der Partner dran."

Von denen hätten zudem viele in den vergangenen Monaten gemerkt, dass "Cloud und Managed Services kein Teufelszeug sind, sondern einfach ein Thema der Zeit". Insbesondere viele Partner mit Ladengeschäft habe die Pandemie hart getroffen. Daher habe sich G Data in den vergangenen Monaten viele Gedanken gemacht, wie sich das vorhandene Angebot an Managed Security Services weiter ausbauen lässt.

Neue Partnerstufe für MSPs

"Uns geht es darum, die Partner zu befähigen, das Feld zu besetzen", fasst Flierman zusammen. Das wiederum sei aber gar nicht so einfach: "Security hat zuletzt immens an Komplexität gewonnen - gerade bei Firmen, die gezielten Angriffen ausgesetzt sind." Grundsätzlich unterstützt G Data im Rahmen seines Partnerprogramms schon länger Reseller, die sich den Bereich Managed Securty Services erschließen wollen. Nun soll das Angebot aber mit einer neuen Partnerstufe nach oben hin erweitert werden.

Daher suchen die Bochumer für ihr Partnerprogramm auch gezielt nach neuen Partnern, die bereits entsprechende Kompetenzen haben. Flierman ist jedoch auch wichtig, dass bestehende Partner, die sich in diese Richtung entwickeln wollen, ebenfalls die Chance haben und dabei auch unterstützt werden. Ebenso sei es möglich, dass erfahrene Managed Service Provider einsteigen, die ihr Angebot nun um Security ergänzen wollen.

Erweiterungen im Produktportfolio von G Data

Flankierend zum Ausbau des Partnerprogramms erweitert G Data auch sein Produktportfolio. Im April soll mit "G Data 365" eine erste Pay-per-use-Lösung für den traditionellen Virenschutz kommen. Die ist aber nur der Auftakt für eine ganze Produktreihe. Wie der Namenszusatz "365" schon nahe legt, werden alle darunter angebotenen Lösungen in Subskriptionsmodellen vermarktet. Die Abrechnung der Partner gegenüber G Data ist dabei genau so an die Nutzung gekoppelt, wie die Abrechnung der Partner gegenüber ihren Kunden. Fachhändler müssen also keine umfangreichen Anfangsinvestitionen in Lizenzen tätigen, um starten zu können.

Spezielle Lösungen rund um Microsoft 365 plant G Data Flierman zufolge dagegen im eigenen "365"-Portfolio nicht. "Wenn es auf dem Rechner installiert ist, greift der lokale Virenschutz. Beim Betrieb in der Microsoft-Cloud und Zugriff über den Browser müssten wir ja eine Art Man-in-the-Middle-Rolle einnehmen - denn auf die Cloud-Plattform selber haben wir ja keinen Zugriff." Einige Firmen würden zwar mit speziellen Microsoft-365-Paketen werben, das hält Flierman aber eher für Marketing als für technische Differenzierung. Im oberen Bereich habe G Data auch Gateway-Lösungen, die durchaus vergleichbares leisten könnten - auch wenn es aktuell nicht ausdrücklich so beworben wird.