Ab sofort sind auch die Lösungen Endpoint Protection Business und Managed Endpoint Security mandantenfähig, teilte der deutsche Sicherheitsanbieter G Data mit Sitz in Bochum mit. Damit soll Partnern und Systemhäusern die Arbeit erleichtert werden. Sie können die Sicherheitslösungen ihrer Kunden nun in einer einzigen Instanz verwalten und so Zeit und Speicherkapazität sparen. Ebenfalls mandantenfähig sind bereits die Lösungen Antivirus Business und Client Security Business.

Die Business-Lösungen von G Data tragen außerdem nun die Versionsnummer 14.2. Nach Angaben des Unternehmens wurden sie vor allem um DeepRay erweitert. Auf Basis von Machine Learning und KI (Künstlicher Intelligenz) verwendet diese Technik ein neuronales Netz und adaptives Lernen, um Malware schneller erkennen zu können. Auch andere Security-Hersteller wie Kaspersky Lab setzen auf Machine Learning.

Nach Aussage von Andreas Lüning, Gründer und Vorstand von G Data, lassen sich insbesondere schnelllebige Malware-Kampagnen mit DeepRay effektiver abwehren: "Dank DeepRay erkennen unsere IT-Sicherheitslösungen getarnte Schaddateien wesentlich früher als gewöhnliche Technologien", so Lüning. Damit könne man "Cyber-Kriminellen ihre wirtschaftliche Grundlage nehmen, indem die erfolgreiche Infektion vieler Endpoints ausbleibt".

Remote Scan Server für VDI-Umgebungen

Darüber hinaus bietet G Data nun eine Lösung zur Absicherung von virtuellen Desktop Infrastrukturen (VDI) auf Basis von Microsoft Hyper-V und VMware vSphere an. G Data VM Security soll virtuelle Umgebungen über einen Remote Scan Server schützen. Auf den einzelnen VM-Clients wird nur ein "signaturloser Light Agent" installiert, der alle Signatur-basierten Vorgänge an den Remote-Server übergibt. So sollen sich wertvolle Ressourcen sparen lassen.