Der Sicherheitsanbieter G Data, der im April sein 35jähriges Bestehen feierte, hat das Portal für seine Partner überarbeitet und in einer neuen Version veröffentlicht. Im Fokus standen dabei nach Angaben des Unternehmens vor allem die Bedürfnisse der Partner. Sie sollen hier nun alles finden, was sie für erfolgreiche Kundenprojekte benötigen. "Mit unserem erneuerten Partnerportal bieten wir unseren Vertriebspartnern alle Informationen auf einen Blick, um sie bestmöglich in ihrem Business zu unterstützen", erläutert Hendrik Flierman, Global Sales Director bei G Data.

Unter anderem bietet das Portal Webinare, Ratgeber, Preislisten und weitere Materialien, die Partnern die Arbeit erleichtern sollen. "Über das Portal können sie sich neben aktuellen Preisen und Aktionen auch über neue Veröffentlichungen informieren, um das Wissen an ihre Kunden weiterzugeben", ergänzt Flierman. Wer wolle, könne jetzt auch die neue Feedback-Funktion nutzen, um Anregungen und Wünsche an das Unternehmen zu übermitteln.

Außerdem bietet das Partnerportal nun eine Benachrichtigungsfunktion für neue Inhalte. So können sich interessierte Händler schneller über neue Case Studys, Preislisten, Blog-Artikel und andere Neuigkeiten informieren lassen. Darüber hinaus hat G Data eine Dokumentenübersicht integriert, mit der sich Inhalte schneller finden lassen sollen, und die enthaltenen Formulare überarbeitet. Ein Besuch des Portals kann mit dem PC oder einem Mobilgerät erfolgen.

