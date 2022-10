Das Vertriebsteam von G Data ist um fünf zusätzliche Sales-Spezialisten erweitert worden: Zum Team um Andy Felbinger, Vertriebsleiter Deutschland bei G Data, gehören jetzt auch Felix Adami, Pia Schmidt-Wallesch, Sebastian Eisenstein, Lea Wübbelmann und Felix Gehlen. Sie sollen auch angsichts steigender Umsatzzahlen und Anfragen eine enge und persönliche Betreuung von Partnern und Kunden gewährleisten.

"Sicherheitslösungen und Dienstleistungen von G Data CyberDefense werden im Channel aktuell stark nachgefragt. Unternehmen und Reseller setzen auf lokale Security-Unternehmen mit einem deutschen Standort. Stabile Preise und eine persönliche Betreuung sind weitere wichtige Faktoren", begründet das Unternehmen die Verstärkung des Sales-Teams auf nun insgesamt 19 Personen erweitert. Mit zwei weiteren, bereits in Aussicht stehenden Neuzugängen besteht es dann aus 21 Personen, so dass jedes der insgesamt sieben Vertriebsgebiete des Herstellers in Deutschland von drei Sales-Mitarbeitern betreut werden kann.

"Wir sehen in der Partner- und Kundenlandschaft klar den Trend einer Entglobalisierung", erklärt Cornelia Lehle, Head of Sales DACH. Gefragt seien lokale und vertrauenswürdige Security-Anbieter. "Dabei bedienen wir nicht nur das Enterprise-Segment, sondern insbesondere auch den KMU-Bereich", betont Lehle. "Mit unserem Vertriebsteam sind wir sehr nah am Partner und am Kunden. Das ist unser Erfolgsrezept und daran knüpfen wir mit unserem neuen Vertriebsteam auch an."



Pia Schmidt-Wallesch und Lea Wübbelmann sind als Channel Account Managerinnen zu G Data CyberDefense gekommen. Felix Adami, Sebastian Eisenstein und Felix Gehlen arbeiten als Key Account Manager. Mit den Neuzugängen setzt G Data, dass sich traditionell stark als Ausbildungsbetrieb engagiert, auf eine Mischung aus erfahrenen Sales-Leuten, die bereits Erfahrung im IT-Channel haben, und solchen, die es von außerhalb der IT holt.

Das Unternehmen unternimmt als auch aktiv etwas gegen den Mangel an Fachkräften in der IT - und kann von den Erfahrungen der Neuzugänge in ganz unterschiedlichen Branchen profitieren. Schon Erfahrungen im IT-Channel hat Lea Wübbelmann, die zuvor vier Jahre in Partnerentwicklung, Partner Account Management und Sales bei Infinigate MSP (vorher Acmeo) in Hannover war. Diese Erfahrungen kann sie direkt in das kürzlich erweiterte Angebot an Managed Security Services von G Data einbringen.

