Für G Data ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) "mehr als ein reines Instrument, um CIOs zu erschrecken". Tatsache sei, dass in vielen Betrieben heute "in irgendeiner Form EDV-Systeme genutzt werden", schreibt Tim Berghoff, Security Evangelist bei dem Bochumer Sicherheitsanbieter, in einem Blog-Post. In fast allen Fällen werden dabei nach Ansicht von Berghoff "personenbezogene Daten in der einen oder anderen Form verarbeitet". Genau aus diesem Grund sieht er nun akuten Handlungsbedarf: "Wo solche Daten den Einflussbereich des eigenen Unternehmens verlassen, muss sichergestellt werden, dass die Vertraulichkeit und Integrität der Daten weiter gewährleistet sind."

ADVs auf dem Prüfstand

Bisher bereits mit Dienstleistern getroffene Vereinbarungen zur Auftragsdatenverarbeitung, so genannte ADVs, sollten jetzt auf den Prüfstand gestellt werden, ob sie noch mit der kommenden DSGVO konform sind. Diese tritt im Mai des kommenden Jahres in Kraft. Berghoff weist darüber hinaus darauf hin, dass zwischen einem Tochterunternehmen und einem Mutterkonzern eine ADV bestehe müsse, wenn bestimmte Aufgabenbereiche an die Tochter ausgelagert wurden.

Berghoff rät außerdem zu einem "genauen Blick" auf aktuelle Prozesse im Unternehmensnetzwerk. "Nicht immer ist klar, welche Daten ein Unternehmen tatsächlich erhebt und wo diese gespeichert werden", erläutert der Sicherheitsspezialist. Neben den offensichtlichen Daten wie Namen, Adressen, und E-Mail-Adressen gebe es auch viele andere Daten, die anfallen und die ebenfalls zu den personenbezogenen Daten zählen. Als Beispiel nennt Berghoff IP-Adressen.

Ein Gesetz für alle

EU-weit gelten die gleichen Datenschutzregeln. Das bedeutet auch eine gestiegene Verantwortung und Haftung für alle, die persönliche Daten verarbeiten. "Recht auf Vergessen"

Wollen Nutzer ihre Daten nicht weiter verarbeitet sehen, werden diese gelöscht - vorausgesetzt, es spricht aus juristischer Sicht nichts dagegen. "Opt-in" statt "Opt-out"

Sollen persönliche Daten verabeitet werden, müssen Nutzer aktiv zustimmen (und nicht aktiv widersprechen wie bisher). Recht auf Transparenz

Nutzer haben ein Recht auf Transparenz - sie dürfen erfahren, welche Daten über sie gesammelt und wie diese verarbeitet werden. Zugang und Portabilität

Der Zugang zu den bei Dritten über einen selbst gespeicherten Daten soll einfacher möglich sein. Zudem ist die Dartenportabilität zu gewährleisten - also sicherzustellen, dass persönliche Informationen leichter von einem Dienstanbieter zu einem anderen übertragen werden können. Schnellere Meldung

Tritt ein Datenverlust auf, müssen Unternehmen und Organisationen im Regelfall binnen 24 Stunden, mindestens aber so schnell wie möglich ihrer behördlichen Meldepflicht nachkommen. Weniger Behördenchaos

Unternehmen müssen sich nur noch mit einer einzigen Aufsichtsbehörde auseinandersetzen - und zwar dort, wo sie ihren Hauptsitz haben. Grenzübergreifend

Privatanwender dürfen jeden Fall von Datenmissbrauch an ihre nationale Aufsichtsbehörde melden - selbst dann, wenn die betroffenen Daten im Ausland verarbeitet wurden. Erweiterter Geltungsbereich

Die EU-Richtlinie gilt auch für Unternehmen, die keinen Sitz in der EU haben, sobald sie Waren oder Dienstleistungen in der EU anbieten oder auch nur Online-Marktforschung unter EU-Bürgern betreiben. Höhere Bußgelder

Verstößt ein Unternehmen gegen die Datenschutzbestimmungen, droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes. Bürokratieabbau

Administrative Umstände wie Meldepflichten für Unternehmen, die persönliche Daten verarbeiten, entfallen. Erst ab 16

Die rechtswirksame Anmeldung bei Internetnetservices wie Facebook oder Instagr.am soll Jugendlichen im Regelfall erst ab 16 Jahren möglich sein - weil sie erst ab diesem Lebensalter eine gültige Einwilligung in die Verarbeitung ihrer persönlichen Daten geben können. Nationale Gesetze sollen laut Datenschutzverordnung hier aber Ausnahmen möglich machen. Stärkung der nationalen Aufsichtsbehörden

Nationale Datenschutzbehörden werden in ihren Kompetenzen gestärkt, so dass sie die neuen EU-Regeln besser umsetzen können. Unter anderem dürfen sie einzelnen Unternehmen verbieten, Daten zu verarbeiten. können bestimmte Datenflüsse stoppen und Bußgelder gegen Unternehmen verhängen, die bis zu zwei Prozent der jeweiligen weltweiten Jahreseinkünfte betragen. Darüber hinaus dürfen sie Gerichtsverfahren in Datenschutzfragen anstrengen. <br /><br />(Quelle: Forrester Research)

Essenzielle Fragen

Für Berghoff ist der Stichtag im kommenden Jahr eine "gute Motivation" die eigene "IT-Sicherheitsstrategie unter die Lupe zu nehmen und bestimmte aktuelle Gegebenheiten zu hinterfragen". Unternehmen sollten sich folgende Fragen stellen:

Wer muss warum auf welche Daten Zugriff haben?

Wie stelle ich sicher, dass niemand unbemerkt Daten aus dem Netzwerk stehlen kann?

Was muss getan werden, um alle Systeme auf dem neuesten Stand zu halten und um die Sicherheitsrichtlinien wirksam umzusetzen?

Die Zeit, die zur Beantwortung dieser Fragen bleibe, werde immer kürzer. Berghoffs Rat: "Handels Sie jetzt."

G Data hat darüber hinaus ein Whitepaper veröffentlicht, dass die wichtigsten Informationen über die Datenschutzgrundverordnung auf sechs Seiten zusammenfasst. Es kann als PDF kostenlos heruntergeladen werden.

