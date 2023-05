G Data CyberDefense erweitert das Team seiner "Academy" mit Nicole Langer und Margarita Schmidt um Verantwortliche für das Customer Success Management. Der Fokus der neuen Mitarbeiterinnen liegt darauf, auf Kunden zuzugehen und den Einsatz der Security-Awareness-Trainings im Unternehmensalltag zu verbessern. Sie sollen so sie sowohl die Teilnahmequoten an den Schulungen als auch die Kundenzufriedenheit steigern. G Data will damit eine Lücke zwischen Vertrieb und Support schließen.

Nicole Langer und Margarita Schmidt haben beide bereits mehrjähriger Erfahrung mit ähnlichen Aufgaben. Langer war zuvor unter anderem bei Trusted Shops als Customer Success Managerin tätig. Schmidt hatte solch eine Position seit 2014 bei EF Education First inne. Zusammen betreuen sie mehr als 150 Kunden der G Data Academy.

"Mit dieser neuen Schnittstelle zum Kunden können wir noch besser auf Anfragen reagieren und sie optimal beim Einsatz unserer Security Awareness Trainings unterstützen", sagt Matthias Koll, Business Owner der G Data Academy. "Das Team ist ein wichtiger Baustein, um die Kundenbindung zu stärken"

